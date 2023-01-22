«Решения уже подготовлены». Зеленский прокомментировал последние коррупционные скандалы в министерствах и пообещал «мощные шаги» 22 января, 22:27 Зеленский анонсировал «справедливые решения» на следующей неделе (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал последние коррупционные скандалы в Украине, в частности о взятке замминистра развития общин и по закупкам у Минобороны, и анонсировал «справедливые решения» на следующей неделе.

Зеленский начал свое традиционное вечернее видеообращение 22 января с темы справедливости, вспомнив, в частности, что сегодня Кабмин уволил с должности замминистра, разоблаченного сотрудниками НАБУ.

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«У правоохранителей есть все возможности, чтобы провести расследование и направить это производство в суд. И я хочу, чтобы это было нашим сигналом всем, чьи действия или поведение нарушают принцип справедливости», - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что слышит и видит, что говорят в обществе на разных уровнях.

«И эта неделя будет временем соответствующих решений. Уже подготовлены эти решения. Я не хочу сейчас анонсировать их, но все это будет справедливо», – сказал он.

Зеленский пообещал подробно разобраться в каждой из ситуаций.

«То, что касается энергетики и закупок. Что касается отношений между центральной властью и регионами. Что касается закупок для военных. Общество получит полную информацию, а государство предпримет необходимые сильные шаги», — сказал глава государства.

Он сообщил, что есть продвижение у специальных служб в работе в отношении людей, «заслуживающих как минимум санкций за свою деятельность против Украины, независимости и украинского народа».

«Также будут соответсвующее шаги. И это не что-то временное, это реальное реагирование. Это конкретика. Это то, что мы все ожидаем от наших институтов. От государства», - сказал президент.

Зеленский также выдвинул предупреждение чиновникам.

"Я хочу, чтобы это было понятно: возвращение к тому, что было когда-то, к тому, как привыкли жить разные люди, приближенные к государственным институтам, или те, кто всю жизнь положил на погоню за креслом... Возвращения не будет", - подчеркнул глава государства.

Он поблагодарил правоохранителей, «защищающих закон, интересы государства, обеспечивающих справедливость» и журналистов, «разбирающихся со всеми фактами и устанавливающих полную картину».

«Мы все должны – каждый свое – делать для нашего единства. Сила общества и прочность государства объединяются именно справедливостью», — сказал Зеленский.