Зеленский анонсировал новые кадровые решения 31 января, 23:29 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время ожидаются новые кадровые решения во власти.

«Сейчас определенное кадровое затишье… Но это не значит, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем, кто не отвечает принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах», — заявил президент.

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24 января стало известно, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко ушел с должности — первая отставка в ряде громких кадровых изменений в правительстве, местных властях и на Банковой.

25 января Кабмин отправил в отставку пятерых глав ОВА, это:



Валентин Резниченко - Днепропетровская ОВА;

Александр Старух - Запорожская ОВА;



Алексей Кулеба – Киевская ОВА;



Дмитрий Живицкий - Сумская ОВА;



Ярослав Янушевич – Херсонская ОВА.

23 января УП также сообщало, что кадровые перестановки возможны и в Кабинете министров. Согласно этой информации, свои должности могут потерять три министра:

министр топлива и энергетики Герман Галущенко;

министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт;

министр по стратегическим отраслям промышленности Павел Рябикин.

Василий Лозинский, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры, 22 января был уволен из Кабмина после того, как его задержали во время получения взятки в размере $400 тысяч.

