Зеленский после совещания с правоохранителями анонсировал «плодотворную осень»

1 сентября, 22:13
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Владимир Зеленский (Фото:Theodore Manolopoulos/Greek Presidency Press Office/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Theodore Manolopoulos/Greek Presidency Press Office/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 1 сентября, пообещал «плодотворную осень» в плане очищения государства.

Зеленский рассказал, что провел совещание с правоохранителями, которые «продолжают очищать государство от тех, кто до сих пор пытается ослаблять Украину изнутри».

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«Осень должна быть плодотворной в этом вопросе — именно для Украины», — пообещал глава государства.

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1 сентября Зеленский также провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, которое было почти полностью посвящено ситуации на фронте.

30 августа президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором анализировали работу военно-врачебных комиссий. По его итогам он поручил провести комплексную проверку обоснованности решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия не исключил, что военнообязанных украинцев, которые выехали за границу по поддельным документам, могут экстрадировать для привлечения к ответственности.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Коррупция Владимир Зеленский Война России против Украины

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