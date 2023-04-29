Суд против РФ и санкции. Зеленский анонсировал важные события на следующей неделе 29 апреля, 21:56 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на следующей неделе важные шаги по созданию трибунала для расследования преступлений российской агрессии. Также он пообещал новые санкционные решения в отношении лиц и компаний.

Соответствующее обращение он обнародовал в своем Telegram.

«Мы готовим несколько важных, мощных шагов, чтобы больше консолидировать партнеров и дать больше энергии для создания трибунала по поводу преступления российской агрессии. И чтобы ускорить поражение государства-террориста. Украине и миру мало того, чтобы Россия была слабой, как это уже происходит. Надо, чтобы она полностью ответила за все, что она сделала», — сказал президент.

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Зеленский отметил, что власти готовят новые санкционные решения в отношении лиц и компаний, работающих на военно-промышленный комплекс террористов, в отношении иностранных субъектов, чьи поставки помогают России продолжать эту агрессию.

Он добавил, что Украина сделает все возможное, чтобы Россия как можно быстрее ответила за содеянное.

22 апреля президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях против 40 физических и 382 юридических лиц. Ограничения среди прочего касаются шейха Мали, семей российских олигархов Владимира Потанина и Сулеймана Керимова, российских партий, Центризбиркома, компаний, зарегистрированных в Швейцарии, Люксембурге, Франции, Кипре и Мальте, ряда технологических предприятий и т. д.

Глава государства отметил, что санкции введены, прежде всего, против предприятий, обеспечивающих армию страны-террориста РФ: в санкционный список добавили 322 компании — производителей оружия и комплектующих.