«Чисто нацистское поведение». Зеленский обратился за поддержкой к американским евреям 8 марта, 04:11 Цей матеріал також доступний українською Зеленский: Они выбивают жизнь из всего, что движется (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник обратился к американским евреям за поддержкой. Он сравнил разрушения в Украине в результате российского вторжения с последствиями действий нацистской Германии во время Второй мировой войны.



«Это просто нацистское поведение в чистом виде. Я даже не могу квалифицировать это как-то по-другому», — сказал Зеленский, который также является евреем, в ходе онлайн-выступления перед Конференцией президентов ведущих американских еврейских организаций, пишет Reuters.

Он снова призвал страны Запада предоставить Украине больше истребителей и установить бесполетную зону над территорией страны.

Зеленский перечислил украинские города и поселки, разрушенные российскими войсками, и отметил, что украинцы сражаются даже без оружия.

«Они бросаются под танки — просто чтобы вы понимали, что здесь происходит», — сказал украинский лидер.

Он отметил, что война России против Украины является такой же разрушительной, как теракты 11 сентября 2001 года для американцев.

«Они выбивают жизнь из всего, что движется», — подчеркнул Зеленский.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

8 марта — тринадцатый день полномасштабного вторжения России в Украину.

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