«Зло мы уничтожали вместе». Обращение Зеленского по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне — полный текст

8 мая, 12:24
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Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

В понедельник, 8 мая, президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939−1945 годов.

Глава государства в обращении сообщил, что подал законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Также он заявил, что подписал указ, согласно которому ежегодно 9 мая в Украине будут праздновать День Европы вместо Дня победы.

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Зеленский заявил, что Украина не позволит присвоить общую победу народов антигитлеровской коалиции и подчеркнул, что сейчас, как и 80 лет назад, Украина сражается против тотального зла.

NV приводит полный текст обращения.

Дорогой народ!

8 мая Украина и свободный мир вспоминают о шести страшных годах в истории человечества. С 1939-го по 1945-й… Годы, унесшие жизни миллионов людей, в том числе 8 миллионов украинцев. Годы оккупации и зверств, кровопролитных боев, бомбардировок, блокад и массовых казней, Холокоста. Всего зла, которое нацизм принес миру, принес на нашу землю.

Разные народы в единстве, в союзничестве в составе антигитлеровской коалиции противостояли злу. Народы Европы и Америки…Азия, Австралия, Африка — каждый имеет свою историю борьбы в той войне, но общую историю победы.

Именно 8 мая величие победы над нацизмом вспоминает большинство народов мира. Мир поклоняется всем, кто защищал и защитил жизнь. Кто сбрасывал нацистские флаги на освобожденной территории и открывал ворота концлагерей. Кто возвращал народам свободу, уничтожил и осудил нацистское зло.

Именно 8 мая 1945 года вступил в силу акт о безоговорочной капитуляции вермахта. Именно 8 мая мир чтит память всех, чьи жизни были унесены войной. Это чистая история, без идеологических примесей. И это история нашего народа, наших союзников, всего свободного мира.

Сегодня мы возвращаем ее нашему государству.

Сегодня я подаю в Верховную Раду Украины законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Мы никогда не забудем вклад украинского народа в победу над нацизмом. И никому не дадим стереть роль украинцев в этой победе, наших людей, того поколения, о котором храним память почти в каждой нашей семье.

Мы не позволим присвоить общую победу народов антигитлеровской коалиции и не дадим врать, что победа могла состояться и без участия какой-либо страны или народа.

Зло мы уничтожали вместе! Так же, как вместе противостоим сейчас аналогичному злу.

Вспоминая героизм миллионов украинцев в той войне против нацизма, мы видим такой же героизм в действиях наших воинов сейчас — потомков победивших капитуляцию нацизма в тот день, 8 мая 45-го года.

И мы гордимся героизмом украинского народа! Тогда и сейчас.

Зло, к сожалению, вернулось. Как тогда зло рвалось в наши города и села, так и сейчас это делает. Как тогда убивало наших людей, так и сейчас это делает. Хоть сейчас другой агрессор, но та же цель — порабощение или уничтожение.

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И так же, как и во Второй мировой войне, мы сейчас не в одиночку против зла. Мы бьемся против него вместе так же со всем свободным миром. С государствами и народами, творившими тогда общую победу. Которые, помня страшные годы той войны, не говорят «Можем повторить!», а защищают смысл слов «Никогда снова!» Которые не изменили памяти своих героев и хранят силу наших общих ценностей — человеческой жизни и свободы, равенства и достоинства и мира без ксенофобии и антисемитизма, без расизма и нетерпимости, без идеологии ненависти.

Мы боролись тогда и боремся сейчас ради того, чтобы никто никогда снова не порабощал другие народы и не уничтожал другие страны. И все то старое зло, которое возвращает современная Россия, будет разбито так же, как и нацизм был разбит.

В противовес нашим идеалам этот враг снова поставил агрессию и аннексию, оккупацию и депортацию, массовые убийства и пытки, бомбардировку городов и сожжение деревень. На все это ответит наша победа! Победа и свободного мира. Освобождение наших земель. Возвращение наших людей. Защита наших ценностей. И обязательно справедливость, обязательно правосудие против рашистской идеологии ненависти.

Дорогие украинцы!

Сейчас, как и 80 лет назад, Украина сражается против тотального зла. Сейчас, как и 80 лет назад, Украина борется за будущее – и свое, и всей Европы, всего свободного мира. Сейчас, как и 80 лет назад, мы опираемся на общую силу свободных народов и знаем, что вместе с ними всегда будем частью свободной Европы, которая не подчинится злу. И вместе со всей свободной Европой 9 мая в Украине отметим День Европы. Европы объединенной, в основе которой должен быть и мир. Европы нашей, частью которой Украина всегда была, есть и будет.

Сегодня я подписал соответствующий указ, и ежегодно с завтрашнего дня, 9 мая, мы будем чествовать наше историческое единство — единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм.

Это будет День Европы, поддерживающий украинцев все девять лет агрессии и уже 439 дней полномасштабного вторжения. Это будет День Европы, который помогает нам бороться по всем направлениям: на поле боя оружием, на дипломатической передовой — решительностью, против ракетного террора и зимнего блекаута, в экономике и на юридическом фронте. Это будет День Европы – нашей союзницы. Дающая убежище украинским женщинам и детям. Не посягающая на наш суверенитет и не ставящая под сомнение наше право на собственный выбор национального пути. Которая никогда не называет Украину «выдуманным» или «искусственным» образованием. И которое дает нам свое оружие, чтобы мы могли защитить себя и его – нашу Европу!

Много лет назад на нашем континенте была установлена традиция празднования Дня Европы для достижения достигнутых мира и единства. Сегодня единство на нашем континенте приближает нас к празднованию первого дня нашего мира.

Честная память о прошлом всегда укрепляет веру в будущее. Сегодня, отдавая должное наиболее важной победе ХХ века, мы все ждем и приближаем новый великий день – новой победы. Нашей победы. День победы Украины. Безусловно, общей. Которую мы получим вместе со всеми, кто нам сейчас помогает.

Мы будем помнить каждое государство и каждый народ, вставший в борьбе за свободу вместе с нами. Мы никогда не скажем, что победа могла бы состояться без одного из них. Это будет общий успех, но я уверен, что мир будет называть этот день все равно - День победы Украины.

День, когда мы выгоним последнего оккупанта из нашей земли. День, когда мы освободим все наши города и села. День, когда комендантский час по всей Украине сменит первая минута мира. Когда сможем забыть о приложении «Воздушная тревога». Когда воины вернутся в свои семьи, а переселенцы – в родной дом. Когда сможем безопасно путешествовать по своей стране и снова и снова открывать для себя ее красоту. Когда будем встречать гостей Украины, друзей Украины в наших аэропортах и в Борисполе, и в Симферополе, и в других городах. В свободных городах свободной Украины!

Достигнутое не потеряем, все, захваченное врагом, мы вернем, разрушенное отстроим и вместе будем все это беречь.

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Мы пока не знаем даты нашей победы, но знаем, что это будет праздник для всей Украины, всей Европы, всего свободного мира. Будет праздник всех наших героев — наших защитников и защитниц, всех наших людей, которые воюют и работают ради нашей победы, всех наших союзников и партнеров, стремящихся к нашей победе так же, как и мы.

И будет у нашей победы символ — сине-желтая лента, наш украинский флаг. Везде, где он должен быть по праву. Везде, где наши национальные цвета будут также как символ уважения к нашему народу.

Так должно быть и будет.

Помним прошлое, сражаемся сегодня и не останавливаемся, одерживая победу.

Вечная память всем погибшим во Второй мировой войне! Слава каждому и каждой, кто сражался против нацизма и победил!

Слава всем, кто дерется за Украину! Слава всем нашим героям разных времен, которым мы все равно обязаны нашей жизнью!

Слава Украине!

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Зеленский 9 мая 8 мая Война России против Украины

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