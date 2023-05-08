«Зло мы уничтожали вместе». Обращение Зеленского по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне — полный текст 8 мая, 12:24 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

В понедельник, 8 мая, президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939−1945 годов.

Глава государства в обращении сообщил, что подал законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Также он заявил, что подписал указ, согласно которому ежегодно 9 мая в Украине будут праздновать День Европы вместо Дня победы.

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Зеленский заявил, что Украина не позволит присвоить общую победу народов антигитлеровской коалиции и подчеркнул, что сейчас, как и 80 лет назад, Украина сражается против тотального зла.

NV приводит полный текст обращения.

Дорогой народ!

8 мая Украина и свободный мир вспоминают о шести страшных годах в истории человечества. С 1939-го по 1945-й… Годы, унесшие жизни миллионов людей, в том числе 8 миллионов украинцев. Годы оккупации и зверств, кровопролитных боев, бомбардировок, блокад и массовых казней, Холокоста. Всего зла, которое нацизм принес миру, принес на нашу землю.

Разные народы в единстве, в союзничестве в составе антигитлеровской коалиции противостояли злу. Народы Европы и Америки…Азия, Австралия, Африка — каждый имеет свою историю борьбы в той войне, но общую историю победы.

Именно 8 мая величие победы над нацизмом вспоминает большинство народов мира. Мир поклоняется всем, кто защищал и защитил жизнь. Кто сбрасывал нацистские флаги на освобожденной территории и открывал ворота концлагерей. Кто возвращал народам свободу, уничтожил и осудил нацистское зло.

Именно 8 мая 1945 года вступил в силу акт о безоговорочной капитуляции вермахта. Именно 8 мая мир чтит память всех, чьи жизни были унесены войной. Это чистая история, без идеологических примесей. И это история нашего народа, наших союзников, всего свободного мира.

Сегодня мы возвращаем ее нашему государству.

Сегодня я подаю в Верховную Раду Украины законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Мы никогда не забудем вклад украинского народа в победу над нацизмом. И никому не дадим стереть роль украинцев в этой победе, наших людей, того поколения, о котором храним память почти в каждой нашей семье.

Мы не позволим присвоить общую победу народов антигитлеровской коалиции и не дадим врать, что победа могла состояться и без участия какой-либо страны или народа.

Зло мы уничтожали вместе! Так же, как вместе противостоим сейчас аналогичному злу.

Вспоминая героизм миллионов украинцев в той войне против нацизма, мы видим такой же героизм в действиях наших воинов сейчас — потомков победивших капитуляцию нацизма в тот день, 8 мая 45-го года.

И мы гордимся героизмом украинского народа! Тогда и сейчас.

Зло, к сожалению, вернулось. Как тогда зло рвалось в наши города и села, так и сейчас это делает. Как тогда убивало наших людей, так и сейчас это делает. Хоть сейчас другой агрессор, но та же цель — порабощение или уничтожение.

И так же, как и во Второй мировой войне, мы сейчас не в одиночку против зла. Мы бьемся против него вместе так же со всем свободным миром. С государствами и народами, творившими тогда общую победу. Которые, помня страшные годы той войны, не говорят «Можем повторить!», а защищают смысл слов «Никогда снова!» Которые не изменили памяти своих героев и хранят силу наших общих ценностей — человеческой жизни и свободы, равенства и достоинства и мира без ксенофобии и антисемитизма, без расизма и нетерпимости, без идеологии ненависти.

Мы боролись тогда и боремся сейчас ради того, чтобы никто никогда снова не порабощал другие народы и не уничтожал другие страны. И все то старое зло, которое возвращает современная Россия, будет разбито так же, как и нацизм был разбит.

В противовес нашим идеалам этот враг снова поставил агрессию и аннексию, оккупацию и депортацию, массовые убийства и пытки, бомбардировку городов и сожжение деревень. На все это ответит наша победа! Победа и свободного мира. Освобождение наших земель. Возвращение наших людей. Защита наших ценностей. И обязательно справедливость, обязательно правосудие против рашистской идеологии ненависти.

Дорогие украинцы!

Сейчас, как и 80 лет назад, Украина сражается против тотального зла. Сейчас, как и 80 лет назад, Украина борется за будущее – и свое, и всей Европы, всего свободного мира. Сейчас, как и 80 лет назад, мы опираемся на общую силу свободных народов и знаем, что вместе с ними всегда будем частью свободной Европы, которая не подчинится злу. И вместе со всей свободной Европой 9 мая в Украине отметим День Европы. Европы объединенной, в основе которой должен быть и мир. Европы нашей, частью которой Украина всегда была, есть и будет.

Сегодня я подписал соответствующий указ, и ежегодно с завтрашнего дня, 9 мая, мы будем чествовать наше историческое единство — единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм.

Это будет День Европы, поддерживающий украинцев все девять лет агрессии и уже 439 дней полномасштабного вторжения. Это будет День Европы, который помогает нам бороться по всем направлениям: на поле боя оружием, на дипломатической передовой — решительностью, против ракетного террора и зимнего блекаута, в экономике и на юридическом фронте. Это будет День Европы – нашей союзницы. Дающая убежище украинским женщинам и детям. Не посягающая на наш суверенитет и не ставящая под сомнение наше право на собственный выбор национального пути. Которая никогда не называет Украину «выдуманным» или «искусственным» образованием. И которое дает нам свое оружие, чтобы мы могли защитить себя и его – нашу Европу!

Много лет назад на нашем континенте была установлена традиция празднования Дня Европы для достижения достигнутых мира и единства. Сегодня единство на нашем континенте приближает нас к празднованию первого дня нашего мира.

Честная память о прошлом всегда укрепляет веру в будущее. Сегодня, отдавая должное наиболее важной победе ХХ века, мы все ждем и приближаем новый великий день – новой победы. Нашей победы. День победы Украины. Безусловно, общей. Которую мы получим вместе со всеми, кто нам сейчас помогает.

Мы будем помнить каждое государство и каждый народ, вставший в борьбе за свободу вместе с нами. Мы никогда не скажем, что победа могла бы состояться без одного из них. Это будет общий успех, но я уверен, что мир будет называть этот день все равно - День победы Украины.

День, когда мы выгоним последнего оккупанта из нашей земли. День, когда мы освободим все наши города и села. День, когда комендантский час по всей Украине сменит первая минута мира. Когда сможем забыть о приложении «Воздушная тревога». Когда воины вернутся в свои семьи, а переселенцы – в родной дом. Когда сможем безопасно путешествовать по своей стране и снова и снова открывать для себя ее красоту. Когда будем встречать гостей Украины, друзей Украины в наших аэропортах и в Борисполе, и в Симферополе, и в других городах. В свободных городах свободной Украины!

Достигнутое не потеряем, все, захваченное врагом, мы вернем, разрушенное отстроим и вместе будем все это беречь.

Мы пока не знаем даты нашей победы, но знаем, что это будет праздник для всей Украины, всей Европы, всего свободного мира. Будет праздник всех наших героев — наших защитников и защитниц, всех наших людей, которые воюют и работают ради нашей победы, всех наших союзников и партнеров, стремящихся к нашей победе так же, как и мы.

И будет у нашей победы символ — сине-желтая лента, наш украинский флаг. Везде, где он должен быть по праву. Везде, где наши национальные цвета будут также как символ уважения к нашему народу.

Так должно быть и будет.

Помним прошлое, сражаемся сегодня и не останавливаемся, одерживая победу.

Вечная память всем погибшим во Второй мировой войне! Слава каждому и каждой, кто сражался против нацизма и победил!

Слава всем, кто дерется за Украину! Слава всем нашим героям разных времен, которым мы все равно обязаны нашей жизнью!

Слава Украине!