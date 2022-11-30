Зеленский провел заседание Ставки: обсуждали Крым и намерения оккупантов

30 ноября, 22:53
Поделиться:
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в среду, 30 ноября, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Во время вечернего обращения глава государства сказал, что главными вопросами, которые обсуждали участники заседания, были Донецкая, Луганская, Харьковская, Запорожская, Херсонская области и Крым, прифронтовые территории и государственная граница Украины.

Видео дня

Читайте также:
Ад в грязи. Непрерывные штурмы, окопы в воде, холод — командир батальона Свобода рассказал, как держат Бахмут

«Анализируем намерения оккупантов и готовим противодействие — еще более мощное, чем сейчас», — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, власти обсуждали обеспечение защитников Украины, поставки новой техники и боеприпасов. Он также заявил, что провел совещание по вопросам энергетики и связи, и анонсировал «новые решения, чтобы не допустить возможности РФ манипулировать внутренней жизнью Украины», не уточняя подробности.

Читайте также:
Блэкаут — это не конец света. Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий о запасе прочности и уникальном опыте украинских энергетиков
https://www.youtube.com/embed/t4qCU0cetyk

Во время заседания Ставки 28 ноября обсуждали ситуацию на фронтах и действия защитников Украины по освобождению украинских территорий, планы врага и способы реагирования на возможные вызовы, связанные с действиями российских оккупантов.

https://www.youtube.com/embed/LuHH4TLiTZs
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Крым Донецкая область Луганская область Энергетика Запорожская область Херсонская область Электричество Владимир Зеленский Энергосистема Оккупированные территории Война России против Украины Ставка верховного главнокомандующего

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X