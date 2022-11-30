Зеленский провел заседание Ставки: обсуждали Крым и намерения оккупантов 30 ноября, 22:53 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в среду, 30 ноября, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Во время вечернего обращения глава государства сказал, что главными вопросами, которые обсуждали участники заседания, были Донецкая, Луганская, Харьковская, Запорожская, Херсонская области и Крым, прифронтовые территории и государственная граница Украины.



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«Анализируем намерения оккупантов и готовим противодействие — еще более мощное, чем сейчас», — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, власти обсуждали обеспечение защитников Украины, поставки новой техники и боеприпасов. Он также заявил, что провел совещание по вопросам энергетики и связи, и анонсировал «новые решения, чтобы не допустить возможности РФ манипулировать внутренней жизнью Украины», не уточняя подробности.



Во время заседания Ставки 28 ноября обсуждали ситуацию на фронтах и действия защитников Украины по освобождению украинских территорий, планы врага и способы реагирования на возможные вызовы, связанные с действиями российских оккупантов.