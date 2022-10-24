Рассмотрели вероятные действия врага. Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего 24 октября, 14:08 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

В понедельник, 24 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

«Заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений об актуальной ситуации на передовой и рассмотрели вероятные действия врага на ближайший период», — говорится в сообщении.



В Офисе президента заявили, что во время заседания особое внимание уделили формированию надежной защиты энергетической сети страны от воздушных атак российской армии.

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Кроме этого, остановились на процессе восстановления объектов энергетики, которые были повреждены в результате недавних попаданий российских ракет и дронов-камикадзе.

Также рассмотрели альтернативные способы временного обеспечения населения и предприятий электроэнергией и связью, пока продолжаются восстановительные работы.

«Максимизируем наши усилия по безопасности объектов энергетической инфраструктуры. И помним, что каждый из выключенных ненужных электроприборов — это вклад в быстрое восстановление стабильного и постоянного электроснабжения по всей Украине», — говорится в сообщении.