Заслушали доклад Залужного. Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего 22 ноября, 13:28 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Во вторник, 22 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Участники заседания заслушали доклады главнокомандующего ВСУ и командующих войсками стратегических направлений по ситуации на передовой, в том числе на самых горячих участках фронта.

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Члены Ставки также рассмотрели вопросы обеспечения подразделений сил обороны необходимым вооружением и техникой.

В ходе заседания были обсуждены вопросы защиты объектов энергетической инфраструктуры от вражеских обстрелов.

Заслушана информация по обеспечению работы объектов инфраструктуры в зимний период.