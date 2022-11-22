Заслушали доклад Залужного. Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего
Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)
Во вторник, 22 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Участники заседания заслушали доклады главнокомандующего ВСУ и командующих войсками стратегических направлений по ситуации на передовой, в том числе на самых горячих участках фронта.
Члены Ставки также рассмотрели вопросы обеспечения подразделений сил обороны необходимым вооружением и техникой.
В ходе заседания были обсуждены вопросы защиты объектов энергетической инфраструктуры от вражеских обстрелов.
Заслушана информация по обеспечению работы объектов инфраструктуры в зимний период.