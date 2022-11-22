Заслушали доклад Залужного. Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего

22 ноября, 13:28
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Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Во вторник, 22 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Участники заседания заслушали доклады главнокомандующего ВСУ и командующих войсками стратегических направлений по ситуации на передовой, в том числе на самых горячих участках фронта.

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Члены Ставки также рассмотрели вопросы обеспечения подразделений сил обороны необходимым вооружением и техникой.

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В ходе заседания были обсуждены вопросы защиты объектов энергетической инфраструктуры от вражеских обстрелов.

Заслушана информация по обеспечению работы объектов инфраструктуры в зимний период.

https://www.youtube.com/watch?v=onjpZuuSCtc
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Зеленский Валерий Залужный Война России против Украины

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