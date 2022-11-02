Обсудили актуальную ситуацию на фронте. Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего

2 ноября, 13:53
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В среду, 2 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

В ходе заседания главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте.

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Представители разведки проинформировали об оборонных и наступательных возможностях противника. Были согласованы следующие шаги по восстановлению территориальной целостности Украины.

Офис президента сообщил, что на заседании обсудили ход восстановления объектов критической инфраструктуры, в частности энергетики, которые накануне подверглись разрушениям в результате воздушных атак государства-террориста.

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«Была отмечена работа сил противовоздушной обороны Украины, которые ночью остановили очередную атаку вражеских дронов-камикадзе», — говорится в сообщении.

Зеленский заявил о необходимости ускорения работы с целью формирования эффективной системы ПВО Украины.

Участники заседания также рассмотрели вопрос обеспечения подразделений боекомплектом и ход подготовки войск к зимнему периоду.

https://www.youtube.com/watch?v=6MwvyN4CcFQ
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Зеленский Война России против Украины

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