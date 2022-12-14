Обсудили вопросы безопасности на границе. Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего

14 декабря, 13:35
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Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

В среду, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ходе заседания члены ставки заслушали доклады по оперативной ситуации на фронте и рассмотрели неотложные потребности сил обороны, участвующих в отражении вооруженной агрессии РФ.

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Также проанализировали последние действия врага и пути противодействия ему. Отдельное внимание было уделено обеспечению безопасности на государственной границе Украины.

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Продолжилась работа по вопросам усиления противовоздушной и противоракетной обороны Украины и защиты энергетической инфраструктуры.

Участники рассмотрели ход восстановления энергетической системы Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=1MMndUeWilU
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Зеленский Офис президента Украины Война России против Украины

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