Зеленский: Партия Слуга народа идет в политику
Шоумен Владимир Зеленский подтвердил свою связь с партией Слуга народа и заявил, что она идет в политику.
"Партия Слуга народа идет. А Владимир Зеленский - это партия Слуга народа", - ответил он на вопрос журналиста НикВести.
Зеленский отметил, что пока не готов назвать других членов партии.
Он также не ответил, будет ли участвовать в выборах президента.
"Это уже другой вопрос", - сказал шоумен и отметил, что будет держать интригу, как и певец Святослав Вакарчук.
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Выборы в Верховную Раду запланированы на 27 октября 2019 года.
Политическая кухня. Кто толкает Зеленского в политику?