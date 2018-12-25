Зеленский: Партия Слуга народа идет в политику Сегодня, 22:08 3065 Цей матеріал також доступний українською Кадр видео НикВести / YouTube Владимир Зеленский

Шоумен Владимир Зеленский подтвердил свою связь с партией Слуга народа и заявил, что она идет в политику.

"Партия Слуга народа идет. А Владимир Зеленский - это партия Слуга народа", - ответил он на вопрос журналиста НикВести.

Зеленский отметил, что пока не готов назвать других членов партии.

Он также не ответил, будет ли участвовать в выборах президента.

"Это уже другой вопрос", - сказал шоумен и отметил, что будет держать интригу, как и певец Святослав Вакарчук.

Выборы в Верховную Раду запланированы на 27 октября 2019 года.

Политическая кухня. Кто толкает Зеленского в политику?