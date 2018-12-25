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Зеленский: Партия Слуга народа идет в политику

Сегодня, 22:08
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Цей матеріал також доступний українською

Кадр видео НикВести / YouTube

Владимир Зеленский

Шоумен Владимир Зеленский подтвердил свою связь с партией Слуга народа и заявил, что она идет в политику.

"Партия Слуга народа идет. А Владимир Зеленский - это партия Слуга народа", - ответил он на вопрос журналиста НикВести.

Зеленский отметил, что пока не готов назвать других членов партии.

Он также не ответил, будет ли участвовать в выборах президента.

"Это уже другой вопрос", - сказал шоумен и отметил, что будет держать интригу, как и певец Святослав Вакарчук.

Выборы в Верховную Раду запланированы на 27 октября 2019 года.

Политическая кухня. Кто толкает Зеленского в политику?

Теги:   Владимир Зеленский

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Зеленский: Партия Слуга народа идет в политику

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