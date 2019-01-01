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Зеленский объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Украины

Сегодня, 00:37
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Цей матеріал також доступний українською

Владимир Зеленский

Фото: скриншот видео Слуга Народа via Facebook

Шоумен и комик Владимир Зеленский огласил, что выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Соответствующее заявление Зеленского прозвучало в рамках его обращения на телеканале 1+1, которое было показано перед новогодним обращением президента Украины Петра Порошенко. Поздравление главы государства было показано в эфире телеканала уже после наступления нового года.

"Сейчас в Украине такая ситуация, когда у каждого украинца есть три пути: первый – жить как живешь, плыть по течению и это нормально, это выбор каждого; второй путь – собрать свои вещи и поехать в другую страну, зарабатывать там деньги и присылать их своим родным и близким, и это тоже нормально; но есть еще и третий путь – попробовать самому что-то изменить в Украине. И я для себя выбрал именно его", - сказал Зеленский в обращении к украинцам.

"Меня давно все спрашивают: идешь – не идешь? Знаете, в отличие от наших "великих" политиков я не хотел вам напрасно обещать, и сейчас, за несколько минут до нового года я вам кое-что пообещаю, и сразу выполню. Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президенты Украины, и сразу выполняю – я иду в президенты Украины. Давайте сделаем это вместе. С Новым годом, с новым Слугой народа", - заявил Зеленский.

Ранее актер заявил, что вместе с партией Слуга народа идет в политику.

Теги:   Выборы президента Владимир Зеленский

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