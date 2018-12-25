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Зеленский о президентстве: Думаю над этим очень серьезно

Вчера, 23:58
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Цей матеріал також доступний українською

Кадр из видео канала В гостях у Дмитрия Гордона via Youtube

Владимир Зеленский прокомментировал свое участие в выборах президента

Актер и комик Владимир Зеленский заявил, что раздумывает о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы 2019 года и советуется по этому поводу со своей семьей.

В то же время, в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону он сообщил, что еще не принял окончательное решение.

"Я об этом думаю, очень думаю... Склоняюсь... Рано об этом говорить... Но, думаю, может быть, да. Я об этом очень серьезно думаю и много говорю с семьей", - заявил Зеленский

Он отметил, что мнение семьи в принятии решения является для него ключевым.

"Они очень боятся, потому что они глубоко понимают, что я за человек. Глубоко! Они понимают, насколько я остро, крайне, радикально справедлив ко всему. Понимаешь, я копаюсь в салате оливье... Я тот человек, который может найти, что там, как... И я такой человек, что буду до конца стоять. Они очень переживают из-за моего этого внутреннего ощущения. Я тебе объясню: в любой ситуации, в которую я попаду, я всегда буду думать: когда я выйду из этой ситуации, что будет со мной? И поэтому я как минимум хочу выйти из этой ситуации таким же, как вошел. Для меня это важно", - заявил Зеленский.

Ранее актер заявил, что вместе с партией Слуга народа идет в политику.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Владимир Зеленский

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Зеленский о президентстве: Думаю над этим очень серьезно

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