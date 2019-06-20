ЗеИтоги. Чем запомнился первый месяц президентства Владимира Зеленского Сегодня, 08:41 Сюжет Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Зеленский показывает журналистам свой кабинет на Банковой, 19 июня REUTERS/Valentyn Ogirenko

20 июня исполняется ровно месяц с того дня, как Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

НВ собрало главные решения, слова и события, которыми запомнился за это время шестой глава государства.



Объявил досрочные выборы

Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады прямо с ее трибуны, в своей инаугурационной речи 20 мая. Одним из своих первых указов он назначил досрочные парламентские выборы на 21 июля.

Этот указ оспорен в Конституционном суде: 62 народных депутата обратились в КС с просьбой рассмотреть решение Зеленского на предмет соответствия Конституции Украины. КС продолжает рассматривать конституционное представление в закрытом режиме, решение по нему еще не вынесено.

Пока же в Украине длится предвыборная кампания — она стартовала 24 мая, на следующий день после публикации президентского указа о роспуске Рады.

Первым из украинских президентов появился в КС

11 июня, в день открытой части рассмотрения президентского указа о досрочных выборах в Конституционном суде, Зеленский лично посетил заседание. Он стал первым из украинских президентов, пришедшим в КС на резонансное слушание.

В суде глава государства провел не более 10 минут. Он выступил с короткой речью, в которой заявил о законности своего решения распустить Раду. Затем Зеленский покинул зал, чтобы «никто не говорил, что я давлю на суд».

Побывал на передовой

Свою первую рабочую поездку в должности главы государства Зеленский совершил на передовую. Спустя неделю после инаугурации президент посетил район проведения операции Объединенных сил в Луганской области. Он побывал на позициях украинских военных в Станице Луганской и Счастье — в том числе в 400 метрах от расположения противника.

Судя по видео, которое обнародовала АП, Зеленский оценил бытовые условия в блиндажах и расспросил военных об их ежедневной рутине.

В этой поездке образ Верховного главнокомандующего заметно отличался от имиджа его предшественника Петра Порошенко в подобных поездках. Зеленский хотя и был в бронежилете, однако предпочел камуфляжной форме обычную рубашку.

Начал кадровые перестановки со спорного назначения

В числе своих первых пяти решений Зеленский подписал указ о назначении главой Администрации президента Андрея Богдана — юриста Игоря Коломойского, который ранее также работал в правительстве Николая Азарова. Сразу после назначения Богдан приостановил свою адвокатскую лицензию.

Тем не менее это кадровое решение остается предметом обширных дискуссий. В команде Зеленского его аргументировали опытностью нового главы АП. В то же время критики назначения и международные наблюдатели указывали на связи Богдана с Коломойским и тот факт, что адвокат не имеет права возглавлять АП согласно закону о люстрации.

Записал два видеообращения

Новый глава государства сохранил одну из главных «фишек» своей избирательной кампании и периодически публикует личные видеообращения.

Первое из таких заявлений Зеленского уже в статусе президента было обнародовано 7 июня. В нем он иронично «поблагодарил» депутатов восьмого созыва парламента за то, что они доказали правильность его решения о досрочных выборах.

«Спасибо […], что остаетесь собой, продолжаете прогуливать и кнопкодавить, доказывать все те горячие слова, которые вам адресуют граждане. Они все заслужены», — заявил Зеленский.

Во втором президентском видеообращении он анонсировал свое посещение открытого заседания КС, на котором рассматривали конституционность указа о назначении досрочных выборов.

Глава государства отметил, что уверен в своей правоте относительно роспуска парламента. По словам Зеленского, его решение основывалось на «огромном запросе украинского народа».

Выбрал Брюссель целью первого зарубежного визита

4−5 июня Зеленский посетил Брюссель, где задекларировал свою поддержку курсу Украины на интеграцию в ЕС и НАТО. «Украина в ЕС — смерть имперского проекта России», — заявил украинский президент в столице Бельгии.

В ходе этого визита президент встретился с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, лидером Польши Анджеем Дудой.

Встретился с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель

Владимир Зеленский также успел навестить с визитом двух самых влиятельных лидеров стран ЕС. 17−18 июня он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский / Фото: Пресс-служба АП

С Макроном Зеленский обсудил возможность возобновления переговоров в Нормандском формате, вопрос о членстве РФ в Совете Европы и антироссийских санкциях.

С Меркель украинский президент говорил на аналогичные темы, а также обсудил ситуацию на Донбассе, Северный поток-2 и необходимость сохранения транзита российского газа через Украину.

Обозначил « красные линии» по конфликту на Донбассе

За первые недели после своей инаугурации Зеленский озвучил несколько принципиальных позиций относительно российской агрессии в Украине. Большинство заявлений президент сделал во время своих дебютных зарубежных визитов. Вот главные из них:

«Мы не начинали эту войну».

«Донбасс и Крым — это Украина».

«Россия должна выполнить решение Международного трибунала и вернуть 24 украинских моряка».

«Мы не готовы к переговорам с сепаратистами. Мы готовы к Минскому формату» […] «Украина готова к переговорам с Россией и соблюдению Минских договоренностей».

«Единственный путь достижения мира — санкционное и дипломатическое давление на Россию».

«Вооруженная агрессия России остается главным вызовом евроатлантической безопасности».

Впервые попал в международный конфуз

Встречаясь в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель, украинский президент попал в неловкую ситуацию.

Когда лидеры двух стран слушали национальные гимны под открытым небом на 30-градусной жаре, 64-летняя Меркель почувствовала себя плохо. Видеокамеры зафиксировали, как канцлер Германии охватила сильная дрожь, с которой она не могла совладать. Зеленский, стоявший в полуметре от Меркель, решил хранить отстраненность и не попытался ей помочь.

Позже Меркель списала недомогание на обезвоживание и заявила, что три стакана воды вернули ей хорошее самочувствие. А президент Украины прокомментировал инцидент и свое неучастие в нем полушутя. «Я стоял рядом, и поверьте мне, канцлер была в безопасности», — заявил Зеленский.

Отличился сексистским заявлением

Во время официального визита во Францию Зеленский, выступая в парижском кампусе стартапов Station F, назвал украинских женщин одним из «брендов» страны.

«Всегда было представление во всем мире, что Украина, это, в первую очередь, сельское хозяйство, это шахты, это металлурги. А туристы говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, все это есть, и оно остается нашим брендом», — заявил президент.

В ответ многие публичные люди в Украине обвинили Зеленского в сексизме, а украинки запустили в соцсетях флешмоб о своих достижениях с хештегами #я_тобі_не_бренд, #янебренд, #янетуристичнийбренд.

Показал свой кабинет в АП и анонсировал переезд с Банковой

Команде нового президента пока не удалось сменить офис и выехать из Администрации главы государства на улице Банковой.

Однако на исходе первого месяца своего президентства Владимир Зеленский подтвердил, что в АП не отказались от этой идеи и анонсировал официальную презентацию планов такого переезда.

Президент также устроил журналистам мини-экскурсию по своему президентскому кабинету в здании АП на Банковой.

Искупался в фонтане и дал интервью в спортзале

Зеленский остается верен своему имиджу самого неформального президента из всех лидеров независимой Украины.

Во время своего визита в Бельгию глава государства дал интервью Радио Свобода прямо в брюссельском спортивном зале: разговаривая, Зеленский и журналист крутили педали велотренажера. Эту беседу в прямом эфире показал телеканал 1+1.

А в ходе посещения Мариуполя 15 июня Зеленский пробежал сквозь местный работающий фонтан, дав соцсетям очередной повод для обсуждения.