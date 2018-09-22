Зажгли зал. Пять самых интересных выступлений, прозвучавших на форуме YES в 2018 году

Президент, два музыканта, журналист и бывший посол - так выглядит список лучших спикеров форума Ялтинская Европейская стратегия (YES), пишет журнал Новое Время.

НВ после закрытия форума традиционно опрашивает его участников, интересуясь, чье выступление понравилось больше других. На основании этого опроса редакция создает рейтинг пяти лучших спикеров YES. В этом году участники опроса назвали 36 фамилий. НВ публикует выдержки из выступлений той пятерки, чьи фамилии звучали чаще других.

Керсти Кальюлайд, президент Эстонии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на форуме YES принимала участие в дискуссии о цифровом обществе и его перспективах. Модерировал эту тему Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании.

Лидер Эстонии ничуть не уступала опытному политику, держалась чрезвычайно уверенно. На вопросы Блэра отвечала емко, жестко, информативно, не боясь критиковать Запад за то, что он плохо защищает электронные данные своих граждан. “Правительства богатых стран просто не справились со своим заданием, - заявила она, - Это [безопасность в интернете] то, что нужно вашим гражданам и бизнесу. Я надеюсь, что Европа когда‑то станет цифровой”.

Бескомпромиссность Кальюлайд в отстаивании идеи цифрового общества покорила публику

Страна самой Кальюлайд уже подходит под это определение. Например, каждый эстонский гражданин может голосовать на выборах, находясь в любой стране мире. “География не имеет значения в XXI веке. Важно, чтобы граждане оставались таковыми, где бы они ни находились”, - объяснила президент. По ее словам, после введения разнообразных электронных систем и сервисов в Эстонии на 60% сократилось количество сотрудников налоговой. Этот факт вызвал бурные аплодисменты в зале.

Блэр поинтересовался у Кальюлайд, как граждане отнеслись к тотальной электронизации, ведь большие массивы их персональных данных попали на различные онлайн-сервисы. Президент Эстонии улыбнулась: “Я не знаю, что западные демократии сделали со своими людьми, раз с их стороны больше нет доверия к правительствам и к их базам данных. Нам верят”.

Бескомпромиссность Кальюлайд в отстаивании идеи цифрового общества покорила публику.

Поэтому президент Эстонии и заняла первое место среди лучших спикеров в опросе участников YES.

“Технологии всех уравнивают. Молодые матери могут работать ночью, люди без образования учиться по YouTube. Технологии доступны всем, они не только для людей с образованием”, - подвела черту под своим выступлением Кальюлайд.

Боно (Пол Дэвид Хьюсон), ирландский рок-музыкант, лидер группы U2

Боно, лидер легендарной группы U2, впервые приехал в Украину. Организаторы форума YES держали информацию о его приезде втайне вплоть до появления Боно на сцене, куда он вышел в деловом костюме и розовых очках.

Боно: вакцина против коррупции - это прозрачность, открытое правительство, сильное гражданское общество и талантливая молодежь / Фото: Наталия Кравчук / НВ

Фронтмен U2 сразу расположил к себе публику искренностью и простотой в общении. Музыкант, известный своей гуманитарной деятельностью в Африке, часто приводил примеры, связанные с этим континентом, но не забывал и об Украине. “Иерархические общества не для ХХI века, - заявил Боно, - Я думаю, что украинцы инновационны по природе, я это слышу от многих. Но если у вас иерархическая структура, пиши пропало”.

Он много говорил и о Европе: о том, что сейчас Старому Свету как никогда нужны те, кто умеет рассказывать истории. “Мы считаем само собой разумеющимся то, что есть ООН. Мы ежедневно просыпаемся, а уже где‑то есть больше прав у женщин, у геев. Так было не всегда”, - напомнил музыкант.

Он высказался в том плане, что активная позиция творческих людей может помочь. “Иногда говорят: вы музыканты, так пойте, не нужно в это лезть. Но концепция демократии как раз и построена на том, что все могут примыкать”, - пояснил Боно. И тут же вспомнил о родной для него Ирландии. “Ирландия была выдумана поэтами, алкоголиками и выдающимися философами. Это чудесное творение, моя страна”, - рассказал лидер U2.

Упомянул он и Украину. “Я не очень хорошо знаком с этой страной, но знаю достаточно, чтобы сказать: украинцам не нужно объяснять значения слов мир и свобода. Вы ежедневно сражаетесь за эти вещи”, - подчеркнул Боно.

Музыкант и общественный активист в своем выступлении не забыл и про коррупцию как одну из мировых проблем. По его словам, она убивает в Африке детей больше, чем ВИЧ / СПИД или малярия. “Но есть вакцина против коррупции - это прозрачность, открытое правительство, сильное гражданское общество и талантливая молодежь”, - заявил ирландец.

Святослав Вакарчук, лидер группы Океан Ельзи

От Святослава Вакарчука, лидера рок-группы Океан Ельзы, на YES больше всего ждали ответа на вопрос, пойдет ли он на президентские выборы в качестве одного из кандидатов. Социологи уже давно включают его фамилию в опросы, посвященные ожиданиям электората, и Вакарчук подбирается там ко второму месту.

Вакарчук так и не ответил на вопрос, пойдет ли он на президентские выборы / Фото: Наталья Кравчук / НВ

Но сам потенциальный кандидат держит интригу, так и не говоря однозначно, примет он участие в выборах или нет.

Ту же линию поведения Вакарчук избрал и для YES. “Название конференции YES переводится как да, но не ожидайте от меня в связи с этим громких политических заявлений сегодня”, - с ходу заявил он.

По словам музыканта, он поддерживает других политиков с их заявлениями о вступлении страны в ЕС и НАТО, о необходимости противодействовать российской агрессии и потребности в экономическом росте.

Но Вакарчук уверен: украинские политики мало думают о том, как вернуть в страну справедливость. “Справедливость не стала тем, во что люди верят в этой стране”, - сказал он. И напомнил: по данным соцопросов, украинским судам полностью доверяет лишь 1% украинцев и частично - 7%. “Равенство перед законом является основным условием для богатства страны, условием, чтобы она смогла противостоять любой агрессии и сделать эту агрессию бессмысленной”, - заверил зал Вакарчук.

Лидер ОЕ, кроме прочего, высказал мысль о том, что “люди, которым доверяет общество, должны взять власть в свои руки”. А еще обратился к аудитории с вопросом: “Что же ему в таком случае самому делать?”

На очередную попытку модератора Стивена Сакура добиться четкого ответа на все тот же вопрос “да или нет?” Вакарчук с улыбкой сказал: “Что мне нравится в шоу-бизнесе, так это возможность держать в напряжении”.

Майкл Макфол, бывший посол США в РФ, профессор Стэнфордского университета

Майклу Макфолу, бывшему послу США в России, запрещен въезд в РФ. Но в Украине он частый гость.

Макфол считает, что будущее России зависит не только от Путина, но и от окружения хозяина Кремля / Фото: Александр Медведев / НВ

На форуме YES Макфол выступал на панели о будущем России и каким оно будет без президента Владимира Путина.

В этой же дискуссии должна была участвовать и россиянка Ксения Собчак, экс-кандидат в президенты РФ. Но накануне форума она передумала приезжать в Киев.

Макфол пребывал в отличном настроении, много шутил, но при этом старался избегать каких‑либо прогнозов. “Я всегда говорю, давайте я спрогнозирую лишь одно: Путин не будет руководить Россией вечно”, - сказал Макфол.

Он считает, что будущее России зависит не только от Путина, но и от окружения хозяина Кремля. Имущественные права у многих из этих людей, мол, гарантированы исключительно связями с президентом. “Поэтому им [людям из окружения Путина] он нужен во власти”, - уверен бывший посол.

А еще Макфол заверил, что США не пассивны в вопросе нынешнего российского режима. “Нужно сдерживать путинскую Россию. Это единственная стратегия наперед”, - заявил он. И добавил: больше всего Путин боится демократической и успешной Украины.

Стивен Сакур, британский журналист, ведущий программы HARDtalk (BBC), модератор форума YES

Британский журналист Стивен Сакур - участник YES, который регулярно попадает в пятерку лучших спикеров форума по версии НВ. При этом он лишь модерирует дискуссии, а не выступает сам. Однако Сакур умеет задавать острые вопросы.

Выслушав благодарность от Тимошенко за то, что пригласил на эфир ее дочь, Сакур тут же напомнил ей о ее газовом договоре с Россией и о популизме / Фото: Наталия Кравчук / НВ

Святослава Вакарчука, лидера группы Океан Ельзи, он призвал быстрее определяться с тем, идет тот в президенты или нет, иначе общество может просто перегореть по отношению к нему.

Досталось от журналиста и генпрокурору Юрию Луценко. Сакур спрашивал его о том, зачем он проверяет телефоны украинских журналистов-расследователей за целых 17 месяцев. “Вы бывший политический заключенный, сами пострадали от системы. Я уверен, что вы понимаете важность свободных СМИ. Разве вы не видите, что делаете сегодня?” - поинтересовался британец, обращаясь к главе ГПУ. “Это чрезвычайно опасно для будущего независимой журналистики и свободных медиа в этой стране”, - заключил он.

Еще Сакур ухитряется всегда быть на дистанции со спикерами. Когда Юлия Тимошенко, лидер Батькивщины и кандидат в президенты, благодарила британца за поддержку - ведь он пригласил в эфир BBC ее дочь в момент, когда сама Леди Ю сидела в колонии, Сакур не расслабился, а тут же напомнил собеседнице о ее газовом договоре с Россией и о популизме.

В опросе приняли участие: Йошико Окабе, профессор экономики Университета Кобе Гакуин, Морган Уильямс, глава Американско-украинского делового совета, Павел Кухта, заместитель главы Стратегической группы советников при Кабмине, Владимир Фесенко, политолог, Денис Казван, руководитель департамента корпоративных коммуникаций lifecell, Бейт Томс, глава Британско-украинской торговой палаты, Алексей Рябчин, нардеп фракции ВО Батькивщина, Джеймс Брук, главный редактор интернет-издания Ukraine Business News, Дмитрий Кошевой, шеф-редактор направления Экономика ИА Интерфакс-Украина, Сергей Сидоренко, редактор Европейской правды, Гулливер Крэг, журналист France 24, Светлана Залищук, нардеп БПП, Орыся Луцевич, аналитик Chatham House, Тарас Качка, советник министра иностранных дел, Елена Кондратюк, нардеп ВО Батькивщина, Рисби Лорд, глава Британско-украинского общества, Мария Ионова, нардеп БПП, Максим Гардус, PR-эксперт, Инна Борзило, директор Центр UА, Оксана Нечипоренко, директор Go Global, Александр Славский, лидер Impact Hub Odessa, Руслана Римарская, глава Reforms together, Aло Штрейман, глава компании Lost Toys.

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