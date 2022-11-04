«Отправляют тысячи людей в мясорубку». Зеленский заявил, что Россия лжет другим странам о «готовности к переговорам»

4 ноября, 23:08
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Заявления руководства страны-агрессора России о «готовности» к переговорам — ложь. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 4 ноября.

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Глава государства отметил огромные потери российских оккупантов в Донецкой области и продолжение мобилизации на территории России после ее официального «завершения».

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"…Это абсолютно безумное упрямство хозяев нынешней России — лучший показатель, что так же лживо и все, что они рассказывают некоторым иностранным лидерам о своей якобы готовности к переговорам. Когда кто-то думает о переговорах, он не ищет, как обмануть всех вокруг, чтобы отправить еще десятки или сотни тысяч людей в мясорубку — мобилизованных или в виде неких наемников", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина готова к «честному и справедливому миру», который уважал бы Устав ООН, территориальную целостность нашего государства, и при котором Россия полностью возмещает причиненный Украине ущерб, а все виновные несут ответственность.

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Ранее Владимир Зеленский говорил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

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4 октября президент утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что переговоры возможны с новым президентом России, который «будет более адекватно оценивать реальность».

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Переговоры Переговоры с Россией Владимир Зеленский Война России против Украины российские потери

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