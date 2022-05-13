Евросолидарность отреагировала на обвинения Порошенко в том, что РФ напала на Украину: призывает ввести санкции против УПЦ МП 13 мая, 16:19 Цей матеріал також доступний українською Синод УПЦ (МП) 12 мая обвинил Петра Порошенко и ПЦУ в «разжигании вражды» и причастности к вторжению России в Украину (Фото:news.church.ua)

В Евросолидарности отреагировали на заявление УПЦ (МП), которая обвинила пятого президента и лидера партии Петра Порошенко в причастности к полномасштабному вторжению России в Украину.

Война России против Украины — главные события 13 мая

В сообщении на сайте политсилы сказано, что Синод УПЦ (МП) «выбрал остаться в единстве с рпц и выгораживать агрессора» вместо того, чтобы разорвать связи с РПЦ и патриархом Кириллом:



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«Синод русской православной церкви в Украине фактически повторил нарратив кремля, выводя из-под ответственности за агрессию против Украины Путина и российское государство, и цинично перекладывая ответственность на Украину. Бессмысленно утверждать, что сама Украина и Православная церковь Украины спровоцировали российское нападение. Это мантра агрессора, которую повторил Синод УПЦ МП. При этом они не только упустили из виду Владимира Гундяева (патриарха Кирилла), который благословляет убийства украинцев и даже в разговоре с папой римским оправдывает агрессию, но и продолжают ежедневно поминать его в молитвах».

В Евросолидарности добавили, что РПЦ фактически оправдывает и поддерживает средствами пропаганды геноцид украинского народа и военные преступления, которые Россия совершает на территории Украины, а предстоятель РПЦ патриарх Кирилл активно поддерживает и поощряет агрессию и преступления своей страны против Украины.

Политсила призвала Совет нацбезопасности и обороны ввести санкции против РПЦ как организации — пособника терроризма и соучастника геноцида, а также против патриарха Кирилла, других представителей руководства и подразделений РПЦ. В Верховной Раде зарегистрирован соответствующий документ.

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«[Призываем] обеспечить безусловное исполнение законов Украины, в первую очередь относительно обозначения церквями, которые являются составной частью (подразделением) рпц и других церквей или религиозных организаций России, этой своей принадлежности. Украинский экзархат рпц не должен маскироваться в якобы УПЦ, и на воротах каждого храма должна висеть табличка со словом „москва“ для надлежащего и полного информирования верующих об ориентации духовенства на страну-агрессора», — считают в партии.

Также в Евросолидарности заявили, что все факты сотрудничества представителей церкви с агрессором или антиукраинской пропаганды должны расследоваться, а виновные — привлекаться к уголовной ответственности.

Накануне в УПЦ (МП) отреагировали на регистрацию в парламенте законопроекта о запрете этой церкви и заявили, что народные депутаты «разжигают религиозную вражду».

«Все эти факты [законопроект и запрет или ограничение деятельности УПЦ (МП) на местах] являются следствием ошибочной религиозной политики времен президентства Петра Алексеевича Порошенко и разрушительной идеологии так называемой Православной Церкви Украины. Убеждены, что именно такая деятельность предыдущей власти и ПЦУ и стала одним из поводов военного вторжения в Украину», — утверждали в церкви.

В УПЦ (МП) добавили, что осуждают военную агрессию России против Украины и неоднократно призывали начать переговорный процесс и «решить конфликт с помощью слова, а не оружия», но попытки мирных переговоров «не дали желаемого результата».

Нужны санкции против РПЦ и Кирилла, который проповедует геноцид украинцев – Константин Елисеев https://www.youtube.com/embed/6HukxFHQ-7M

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