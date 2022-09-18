«Должен понимать и перспективу уголовной ответственности». Подоляк ответил на призыв экс-главы МИД Румынии разделить Украину 18 сентября, 16:41 Подоляк ответил на призыв экс-главы МИД Румынии разделить Украину (Фото:ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на заявление экс-главы МИД Румынии о разделе Украины между четырьмя странами. Он отметил, что Андрей Марга должен понимать перспективу уголовной ответственности за свои высказывания.

Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Подоляка, бывший румынский министр иностранных дел должен осознавать, чем может угрожать посягательство на целостность и суверенитет другого государства.

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«„Агентурный кризис“ побуждает Россию доставать из шкафа даже самый забытый политический нафталин. Если господин Марга делает свои заявления „со всей ответственностью“, это должно подразумевать и перспективу уголовной ответственности», — написал советник главы Офиса президента.

Ранее Андрей Марга заявил, что Украина должна уступить свои территории РФ, Венгрии, Польши и Румынии, повторив нарративы роспропаганды.

Он заявил, что у него «нет секретных документов, которые привели к ситуации в Украине», а мира в Европе, по его мнению, не будет, пока развязанную Россией войну страны не завершат через переговоры. В частности, Марга упомянул США, Германию и Китай. Также он считает, что Украине «до демократии еще далеко».

После этого инцидента МИД Румынии сообщил, что заявления, сделанные публично Андреем Маргой относительно «разделения» Украины, недопустимы и «возмутительно противоречат» официальной позиции Бухареста.

Министерство также добавило, что «решительно отвергает позицию господина Марги, который поощряет и пропагандирует злонамеренные нарративы, которые распространяет Россия».

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