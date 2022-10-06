«Могут продемонстрировать, что не боятся России». Украина своей заявкой дает пас НАТО — Зеленский 6 октября, 16:47 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что заявкой на вступление в НАТО Украина «дает пас» Альянсу и призывает союзников продемонстрировать, что они не боятся страны-агрессора России.

Во время выступления в независимом австралийском аналитическом центре Институт Лоуи в четверг, 6 октября, глава государства подчеркнул, что «не надо никого бояться».



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"…Наоборот, надо строить такие гарантии безопасности для всего мира, чтобы ни у кого не было мысли становиться автократичным государством. А даже если ты уже автократическое государство — чтобы у тебя не было мысли, что ты можешь захватить другие народы, свободы и земли", — сказал Зеленский.

По мнению президента, без Украины Североатлантический альянс не такой крепкий, «особенно на европейском континенте», учитывая соседей нашего государства.

«Мы даем пас НАТО… В очень важный момент, когда не только Украина должна демонстрировать свою силу России, а и когда союзники, Альянс могут продемонстрировать, что они не боятся РФ… Я знаю, что все понимают, что гарантии безопасности для Украины нужны. Мы точно пройдем этот путь, а насколько быстрым он будет, к сожалению, зависит не только от Украины», — добавил он.

Говоря о ядерных угрозах России, Зеленский также призвал НАТО «пересмотреть порядок применения своего давления»: «Превентивные удары — чтобы они знали, что с ними будет, если они применят [ядерное оружие], а не наоборот — ждать ядерных ударов Россией, чтобы потом сказать: „Ах ты так? Ну вот, держи от нас“».

Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, перед подачей заявки Украина проводила консультации с Альянсом.

2 октября президенты девяти стран НАТО (Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии) призвали «существенно увеличить военную помощь Украине» и поддержали ее членство в Альянсе.

В Офисе президента 4 октября сообщили, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины. Теперь ее будут рассматривать на уровне послов государств-членов в Брюсселе.