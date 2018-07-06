Завершено досудебное расследование по проекту Стена. Кого могут привлечь к ответственности за хищение средств

Завершено досудебное расследование по делу о хищении средств так называемого проекта Стена. Прокуроры предоставили восьми подозреваемым в этом деле доступ к материалам следствия, после чего обвинительный акт направят в суд, сообщает Национальное антикоррупционное бюро. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Кто участвовал в схемах

В рамках уголовного дела подозревают должностных лиц Государственной пограничной службы. В результате их коррупционных действий государству нанесли ущерб на 16,5 млн грн. Всего НАБУ подозревает восемь человек, среди которых пограничники среднего звена и бизнесмены. Высшего военного руководства среди них нет.

В деле подозревают должностных лиц Государственной пограничной службы

Подозреваемых обвиняют в хищении бюджетных денег, выделенных на инженерно-техническое обустройство российско-украинской границы и территорий, прилегающих к зоне боевых действий. Среди коррупционеров есть как должностные лица Государственной пограничной службы Украины, так и представители бизнеса.

Среди них начальник управления капитального строительства, бывший начальник первого отдельного отдела капитального строительства, старший офицер первого отдельного отдела капитального строительства, бывший директор предприятия Черниговский облавтодор, директор и основатель общества с ограниченной ответственностью Витязь и еще два посредника.

Провальный проект

Имена и фамилии этих людей НАБУ не опубликовало. Проект Стена и Европейский вал - это пограничный забор, который должен был повысить уровень безопасности на суходольной границе Украины и России. Проект был представлен бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком 3 сентября 2014 года.

Не удалось даже оборудовать морское побережье государства и демаркационную линию на грани Крымской автономии

Предполагалось в течение 6 месяцев обустроить оборонительные сооружения, системы наблюдения на всей длине границы.

Также должно было произойти оборудование морского побережья государства и демаркационной линии на границе Крымской автономии. По состоянию на начало этого года на строительство стены было потрачено почти миллиард гривен. Реализация проекта до сих пор не завершена.

Как сообщила пресс-секретарь Национального Антикоррупционного бюро Украины Светлана Олифра, это не последние фамилии фигурирующих в этом деле. По ее словам, расследование по хищению средств на Стену продолжается и подробности о нем сразу будут озвучены общественности.

Олифра также добавила, что доказательств о причастности Арсения Яценюка к коррупционным схемам в этом деле пока не обнаружено.

Пограничная служба будет способствовать расследованию, поскольку заинтересована в завершении строительства этого проекта, заявил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. По его словам, за все время строительства на проект была выделена почти 4 млрд грн.

Это дело НАБУ начало расследовать еще с 2016 года. За это время можно было установить всех подозреваемых и причастных и довести дело до суда, заявил эксперт центра политико-правовых реформ Николай Хавронюк. Из-за несовершенства современного законодательства НАБУ и САП могут мешать друг другу, поэтому раскрытие дел настолько затягивается, добавил Хавронюк.

Ранее сообщалось, что НАБУ задержало восьмого фигуранта по делу о хищении средств на проект Стена. По данным следствия, этот человек выступил пособником в завладении бюджетными средствами должностными лицами Государственной пограничной службы Украины и руководителями предприятий-генподрядчиков.