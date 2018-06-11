"Защитим политзаключенных, что бы ни говорили всякие Мураевы". Порошенко отреагировал на слова нардепа о Сенцове

Порошенко не сомневается, что Украина сможет защитить политзаключенных в России

Украина защитит своих политзаключенных в России, что бы там ни говорили всякие Мураевы, заявил президент Петр Порошенко на встрече со студентами Украинской академии лидерства в Киеве, пишет Униан.

"Как бы там не считали всякие там Мураевы, еще какие-то зарубежные голоса псевдоукраинских каналов, которые нам говорят о том, что украинские политзаключенные и герои являются террористами. Чего они ждали? Что они начнут бросаться украинскими паспортами и принимать российское (гражданство)?" - сказал Порошенко.

Глава украинского государства подчеркнул, что Украина защитит политзаключенных.

"Мы все вместе их защитим. Я в этом не сомневаюсь", - резюмировал он.

Напомним, внефракционый народный депутат Евгений Мураев назвал украинского политзаключенного Олега Сенцова террористом.

Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Сергей Пашинский отреагировал на скандальное заявление Мураева. На пленарном заседании парламента он обратился к главе СБУ Василию Грицаку и генпрокурору Юрию Луценко с требованием возбудить уголовное дело против нардепа.

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Из-за высказываний парламентария в Раде произошла драка между народными депутатами Юрием Березой от Народного фронта и Александром Долженковым от Оппозиционного блока.

Позже Генеральная прокуратура начала уголовное производство против Мураева.

Мураев назвал Сенцова террористом: видео

Это не первое скандальное заявление Мураева. В конце прошлого года он спровоцировал скандал в прямом эфире, назвав Революцию Достоинства "госпереворотом".

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Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.