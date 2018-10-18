18 октября 2018, четверг

Защита Семочко властями не может быть безосновательной - журналист Бигус

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Журналист-расследователь Денис Бигус

Журналист-расследователь Денис Бигус

Журналист Денис Бигус, чья команда подготовила расследование о первом заместителе главы Службы внешней разведки Сергее Семочко, сообщил, что протекция этого служащего со стороны органов власти не может быть безосновательной.

"То, что его так придерживают, обхаживают и защищают - это реально вызывает удивление, потому что это не может быть безосновательным. Я даже не могу представить, какая услуга или задание, что его связывает или с президентом, или с Администрацией президента, чтобы фигуру такого не заоблачного уровня так мощно прикрывали", - сказал расследователь в эфире Радио НВ.

Напомним, ранее журналисты программы Наші гроші сообщили, что родственники Сергея Семочко имеют российское гражданство и бизнес в Крыму. 

Позже стало известно, что СБУ начала проверку информации из журналистского расследования о первом заместителе главы Службы внешней разведки Семочко. Уголовное дело открыто по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины [государственная измена]. 

В свою очередь руководитель Службы внешней разведки Егор Божок заявил, что для отстранения или отставки Семочко нет "правовых оснований"

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