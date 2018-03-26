Защита Савченко подала апелляцию на арест нардепа

Защита народного депутата Надежды Савченко подала апелляцию на решение Шевченковского суда Киева об аресте политика.

Об этом сообщил ее адвокат Виктор Чевгуз, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы подали апелляцию, она уже зарегистрирована. Мы просим, чтобы Надежде Савченко изменили меру пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей", - сказал он.

В апелляции говорится, что Савченко была задержана и арестована незаконно, подозрение ей было предъявлено незаконно, доказательства были получены незаконным образом, без разрешения следственного судьи, а Верховная Рада незаконно дала согласие на ее задержание и арест.

"Мы расцениваем происходящее как политическую расправу", - сказал Чевгуз.

Он добавил, что рассмотрение апелляции на арест нардепа может состояться 28 или 29 марта.

Напомним, 22 марта Верховная Рада дала согласие на арест депутата Надежды Савченко. 23 марта Шевченковский районный суд Киева постановил арестовать Савченко без возможности внесения залога.

Ей инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков "ДНР/ЛНР" и сговор с руководителем центра освобождения пленных Владимиром Рубаном. По версии следствия, Савченко планировала осуществить вооруженное нападение с использованием гранатометов, минометов и взрывных устройств на помещения и транспортные средства, где могли находиться Порошенко, глава МВД Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов.

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