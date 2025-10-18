Премьер-министерка Юлия Свириденко заявила, что правительство усиливает защиту критической инфраструктуры от российских атак, и рассказала, что именно изменится.

«Должны действовать быстро, чтобы люди всегда имели свет, тепло и воду, даже несмотря на вражеские обстрелы. На внеочередном заседании приняли ряд решений, которые сделают защиту и восстановление критических объектов более эффективным. Они предоставляют соответствующим ведомствам и службам возможности быстро направлять средства и восстанавливать повреждения», — заявила Свириденко в своем Telegram-канале.

Реклама

Премьерка уточнила, что правительство создает координационный центр инженерной защиты, который объединит представителей правительства, областной и местной власти, а также операторов инфраструктуры.

«Центр будет определять приоритеты по финансированию и восстановлению объектов, координировать действия и контролировать выполнение работ. Его работу будут курировать вице-премьер Алексей Кулеба и Агентство восстановления», — объяснила она.

Кроме того, правительство обновило перечень расходов, которые финансирует государство в приоритетном режиме, рассказала Свириденко. По ее словам, Госказначейство сможет быстрее выделять средства из госбюджета на строительство, ремонт и защиту энергетических объектов, чтобы они работали даже во время атак.

Также премьерка сообщила, что правительство приняло решение, которое позволит ускорить строительство инженерной защиты вокруг объектов энергетики, транспорта и систем жизнеобеспечения. Свириденко объяснила, что процедурная часть — от согласования до заключения договоров — сократится на месяцы, но контроль за качеством и безопасностью работ будет сохраняться.

«Это позволит оперативно начинать строительство и ремонты, обеспечивать бесперебойную работу энергетической инфраструктуры и быстрее восстанавливать поврежденное», — заверила премьер-министерка.

Кроме того, она заявила, что правительство направило дополнительные средства из резервного фонда на защиту и восстановление критической инфраструктуры в прифронтовых областях и на Укрзализныце. Свириденко отметила, что эти средства потратят на укрепление энергетических, транспортных и жизненно важных систем — от генераторов и аккумуляторных станций до строительства инженерной защиты, что позволит быстрее возводить защитные сооружения, оперативно восстанавливать поврежденные объекты и обеспечивать бесперебойную работу энергетики.

«Цель этих решений — сделать нас устойчивыми и улучшить процесс кризисного реагирования на последствия обстрелов, чтобы жизнь в Украине не останавливалась даже во время войны», — подытожила премьерка.

Россия осенью 2025 года продолжает атаки на объекты энергетической системы Украины.

В ночь на 18 октября в Черниговской области в результате российского обстрела без электроснабжения остались около 17 тысяч абонентов. Также взрывы раздавались на Харьковщине. Мэр Чугуева Галина Минаева заявила об обесточивании города.

17 октября в Киеве и 12 областях Украины применили экстренные отключения света.

В этот день россияне массированно атаковали шахедами инфраструктуру Кривого Рога Днепропетровской области, в результате чего без электроэнергии остаются по меньшей мере 25 населенных пунктов.

16 октября Укрэнерго сообщало об аварийных обесточиваниях в городе Киев и в десяти областях, а впоследствии компания сообщила об экстренных отключениях во всех регионах Украины. Потребителей призвали экономно использовать электроэнергию.

Глава Укрэнерго Виталий Зайченко сообщил, что аварийные отключения света в Украине могут продолжаться еще в течение недели.

В ночь на 16 октября россияне нанесли комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины с применением 357 средств воздушного нападения.