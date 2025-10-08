Во всех областях Украины будут действовать антикризисные штабы (Фото: Pascal Rossignol / Reuters)

Во всех регионах Украины создадут антикризисные штабы, которые будут координировать работу местных властей и энергетических компаний , чтобы предотвратить масштабные отключения электроэнергии.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram в среду, 8 октября.

Она отметила, что правительство утвердило единую дорожную карту действий для всех министерств и служб. Документ предусматривает усиление защиты энергетической инфраструктуры, формирование резервов оборудования и материалов, а также внедрение плана быстрого реагирования в случае повреждений объектов.

По словам Свириденко, работа антикризисных штабов позволит действовать слаженно и оперативно ликвидировать последствия российских атак на энергосистему.

7 октября российские войска только за последние сутки более 26 раз обстреляли энергетические объекты Украины, сообщила министр энергетики Светлана Гринчук. По ее словам, ежедневные атаки фиксируются в нескольких областях страны.

В последние дни Россия усилила атаки на энергосистему Украины, в результате чего в Черниговской, Сумской и других областях фиксировали отключения света.

Газета WSJ сообщала, что в Украине установили сеть гигантских американских аккумуляторов, которые помогут энергетике выстоять во время российских обстрелов этой зимой.

1 октября войска РФ ударили по Славутичу, из-за чего десятки тысяч потребителей оставались без света несколько дней. 4 октября из-за удара по Сумской области без электроснабжения осталась Шостка и пригород.