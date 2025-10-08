По всей Украине заработают антикризисные штабы для защиты энергосистемы — Свириденко

8 октября, 22:03
Поделиться:
Во всех областях Украины будут действовать антикризисные штабы (Фото: Pascal Rossignol / Reuters)

Во всех областях Украины будут действовать антикризисные штабы (Фото: Pascal Rossignol / Reuters)

Во всех регионах Украины создадут антикризисные штабы, которые будут координировать работу местных властей и энергетических компаний, чтобы предотвратить масштабные отключения электроэнергии.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram в среду, 8 октября.

Она отметила, что правительство утвердило единую дорожную карту действий для всех министерств и служб. Документ предусматривает усиление защиты энергетической инфраструктуры, формирование резервов оборудования и материалов, а также внедрение плана быстрого реагирования в случае повреждений объектов.

Реклама

По словам Свириденко, работа антикризисных штабов позволит действовать слаженно и оперативно ликвидировать последствия российских атак на энергосистему.

Читайте также:
«От Славутича до Запорожья». Зеленский провел «энергетическую» Ставку после ударов РФ: обсудили защиту объектов и усиление ПВО

7 октября российские войска только за последние сутки более 26 раз обстреляли энергетические объекты Украины, сообщила министр энергетики Светлана Гринчук. По ее словам, ежедневные атаки фиксируются в нескольких областях страны.

В последние дни Россия усилила атаки на энергосистему Украины, в результате чего в Черниговской, Сумской и других областях фиксировали отключения света.

Газета WSJ сообщала, что в Украине установили сеть гигантских американских аккумуляторов, которые помогут энергетике выстоять во время российских обстрелов этой зимой.

1 октября войска РФ ударили по Славутичу, из-за чего десятки тысяч потребителей оставались без света несколько дней. 4 октября из-за удара по Сумской области без электроснабжения осталась Шостка и пригород.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Энергетика Обстрел Электроэнергия Юлия Свириденко

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies