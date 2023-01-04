Заседание суда по делу нардепа Трухина перенесли, у него обнаружили коронавирус 4 января, 17:25 Александр Трухин (Фото:Александр Трухин / Facebook)

Подготовительное заседание суда по уголовному производству по обвинению нардепа Александра Трухина в предложении взятки патрульному перенесли. По словам адвоката, у депутата коронавирус.

Об этом сообщает Суспільне из зала заседания суда.

Адвокат нардепа Олег Щевич сообщил, что его подзащитный заболел коронавирусом, о чем свидетельствует больничное письмо и это стало основанием для переноса заседания на другую дату.

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Прокурор по делу Денис Демкив отметил, что в соответствии с требованиями уголовного процессуального кодекса участие в подготовительном судебном заседании является обязанностью подозреваемого.

«Заседание перенесли, в связи с тем, что подозреваемый Трухин предоставил соответствующие документы о том, что у него обнаружен положительный тест на коронавирус. И он на сегодняшнее заседание не явился», — сказал он.

Относительно меры пресечения для Трухина, Демкив заявил: «Это я уже буду решать в судебных дебатах после исследования в судебном порядке всех доказательств. Как стороны обвиняемого, так и сторону защиты».

22 декабря Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело о резонансном ДТП с участием нардепа от Слуги народа Александра Трухина.

Трухин является фигурантом ДТП, которое произошло 23 августа 2021 года. 1 февраля УП опубликовала интервью патрульного, который первым прибыл на место ДТП, и видео с его нательной камеры. На видео Трухин предлагал «отблагодарить» полицейского 150 тысячами, пытался покинуть место аварии и отказывался проходить тест на драгере.

Позже в ГБР опубликовали видео с камер наблюдения, судя по которым, виновником ДТП был человек в одежде красного цвета (помощник депутата Полтавского облсовета Виктор Склема, сам Трухин был в костюме и белой рубашке).

В августе 2022 года издание Полтавщина сообщило, что Виктору Склеме, который ехал в машине Трухиным и которого признали виновным в ДТП, назначили штраф в размере 850 гривен.