Рада на ближайшем заседании рассмотрит законопроект о национализации всех активов РФ — Зеленский 30 сентября, 18:11 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 30 сентября, призвал Верховную Раду принять законопроект о национализации всех активов страны-агрессора России.

В обращении глава государства рассказал, что Совет нацбезопасности и обороны в пятницу принял решение о санкциях в отношении «значимых» физических и юридических лиц России, причастных к российской агрессии.

Видео дня

Зеленский также сообщил, что на следующем заседании парламента будет рассмотрен законопроект о национализации российских активов, «который должен значительно упростить эту процедуру».



«Прошу поддержать этот законопроект без промедлений. Завершаем демонтаж российского влияния на Украину, Европу и мир», — подчеркнул президент.



Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона уточнил, что в санкционный пакет включили большое количество российских олигархов, промышленных компаний, российских чиновников и депутатов госдумы.

«[Это] очень большой проект. Мы над ним довольно долго работали. Там тысячи фамилий, тысячи компаний, которые вошли в этот санкционный пакет», — сообщил Данилов.

По информации источника НВ в антикоррупционных органах, СНБО планировал наложить санкции на активы ряда российских олигархов и связанных с ними лиц. По данным собеседника НВ, на прошлой неделе Межведомственная рабочая группа (МРГ) по вопросам санкций одобрила список из 1300 человек, на которых СНБО планировал наложить «зеркальные» ограничения.



30 сентября Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Перед этим российский диктатор Владимир Путин подписал с главарями террористических организаций "Л/ДНР" и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.