Зеленский провел заседание СНБО: первые подробности 30 сентября, 16:56 Владимир Зеленский провел заседание СНБО (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 30 сентября, провел заседание Совета нацбезопасности и обороны.

Обновлено в 17:10. Во время видеообращения Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Он также сообщил, что СНБО принял решение о санкциях в отношении важных физических и юридических российских лиц, и призвал народных депутатов на следующем заседании принять законопроект о национализации всех российских активов. Видео дня

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, участники заседания обсудили очередные попытки аннексии украинской территории и эскалацию вооруженной агрессии со стороны государства-террориста РФ.

На заседании заслушали главу Службы внешней разведки, и.о. главы СБУ и начальника Главного управления разведки, а также «обсудили пути противодействия» попыткам России аннексировать территории Украины.

Также главы Донецкой, Луганской, Херсонской ОВА и постпред президента в АР Крым рассказали, как РФ проводила имитацию голосования на временно оккупированных территориях со многочисленными нарушениями и манипуляциями со списками избирателей.

Члены СНБО рассмотрели меры по обеспечению коллективной безопасности евроатлантического пространства и Украины, в частности, увеличение помощи Украине и ужесточение санкций против России, активизацию стратегии ядерного сдерживания агрессора и борьбу с гибридными угрозами.

30 сентября российский диктатор Владимир Путин подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 29 сентября заявил, что на срочном заседании Совета нацбезопасности и обороны собираются принять фундаментальные решения для Украины.

