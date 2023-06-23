«Откровенно опасно». СНБО создаст комиссию для проверки мостов по всей Украине — Зеленский 23 июня, 19:02 Заседание СНБО 23 июня 2023 года (Фото:Офис президента)

Совет нацбезопасности и обороны в пятницу, 23 июня, поручил создать комиссию для проверки всех мостов и путепроводов в Украине. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в обращении.

По словам главы государства, во время заседания премьер-министр Денис Шмыгаль доложил, что ситуация с мостами и мостовыми переходами «сложная», в том числе в Киеве, а их состояние «откровенно опасное». Ответственным за проверку мостов назначили вице-премьера Александра Кубракова.



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Во время заседания СНБО также подвели первые итоги проверки укрытий в Украине: Зеленский сказал, что «результаты неутешительные» по всей стране, и анонсировал кадровые решения.

В Офисе президента сообщили, что работу по обустройству укрытий признали неудовлетворительной в Запорожской, Сумской областях, Житомирском районе Житомирской области, Белоцерковском районе Киевской области, Киеве, Херсоне, Чернигове, Харькове, Николаеве, Одессе, Сумах, Днепре, Конотопе и Белой Церкви. Кабмин получил задание «привлечь к дисциплинарной ответственности» причастных чиновников.