Зеленский ответил на петицию о снижении зарплат депутатам

16 августа, 16:11
Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 16 августа, ответил на петицию о том, что зарплата депутатам должна быть «на уровне минимального оклада», а деньги нужно направить на нужды населения и армии. Петиция набрала более 31 тысячи голосов из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения.

Как сообщается на сайте главы государства, в ответе Зеленский напомнил, что, согласно законодательству, месячный оклад народного депутата устанавливает Верховная Рада, а надбавки осуществляются в размере, установленном для членов Кабинета министров.

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6 апреля 2022 года Кабмин принял постановление, по которому правительство, Нацкомиссия по ценным бумагам, главы областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций лишены надбавок за «интенсивность труда».

Президент обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю и главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку, попросил изучить предложения автора петиции и сообщить ему о результатах.

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В петиции Зеленский подчеркнул, что нужды ВСУ и соцзащита населения всегда будут приоритетом государства, в первую очередь для достижения мира и сохранения территориальной целостности Украины.

Центр противодействия дезинформации при СНБО в конце июля опроверг фейк о том, что народные депутаты «повысили себе зарплаты» якобы за счет международной помощи. Там отметили, что, согласно принятым изменениям в госбюджет, дополнительные деньги нардепам не выделяли, а принятое 19 июля постановление касается использования перераспределенных в бюджете средств.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Верховная Рада Кабинет министров Украины Нардепы Зарплаты Народные депутаты Владимир Зеленский Петиция Война России против Украины

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