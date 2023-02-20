«Откровенно провокативные действия». МИД Украины осудило запуск КНДР межконтинентальной ракеты
МИД Украины (Фото:Enrico Strocchi/Flickr)
Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает недавний запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, которая упала в исключительной экономической зоне Японии.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 20 февраля.
В МИД отметили, что такие действия Северной Кореи недопустимы и несут угрозу не только стабильности региона, но и безопасности во всем мире.
«Откровенно провокативные действия и угрозы применения силы, к которым снова прибегает руководство северокорейского режима, нарушают соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и международное право […] Незаконные ядерная и ракетная программы КНДР должны быть остановлены», — говорится в сообщении.
18 февраля Северная Корея выпустила баллистическую ракету дальнего радиуса действия в море у западного побережья Японии. Северокорейские государственные СМИ заявили, что запуск Hwasong-15 показал способность страны провести «непреодолимую ядерную контратаку».