«Откровенно провокативные действия». МИД Украины осудило запуск КНДР межконтинентальной ракеты 20 февраля, 17:10 МИД Украины (Фото:Enrico Strocchi/Flickr)

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает недавний запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, которая упала в исключительной экономической зоне Японии.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 20 февраля.

В МИД отметили, что такие действия Северной Кореи недопустимы и несут угрозу не только стабильности региона, но и безопасности во всем мире.

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«Откровенно провокативные действия и угрозы применения силы, к которым снова прибегает руководство северокорейского режима, нарушают соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и международное право […] Незаконные ядерная и ракетная программы КНДР должны быть остановлены», — говорится в сообщении.

18 февраля Северная Корея выпустила баллистическую ракету дальнего радиуса действия в море у западного побережья Японии. Северокорейские государственные СМИ заявили, что запуск Hwasong-15 показал способность страны провести «непреодолимую ядерную контратаку».

