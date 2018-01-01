Запугивание тех, кто не сломался: Климкин о задержании оккупантами крымского адвоката Курбединова Сегодня, 15:14 12 Цей матеріал також доступний українською По словам Климкина, РФ пытается запугать правозащитников Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал преступлением захват российскими силовиками адвоката Эмиля Курбединова, отстаивающего права крымских татар и других политических узников РФ.

Об этом он заявил у себя в Twitter.

"Задержание в Крыму адвоката и борца за гражданские права Эмиля Курбединова - это само по себе преступление. Это запугивание всех, кто защищает наших политзаключенных и моряков. Спасибо всем, кто не сломался и держится!", - написал глава МИД.

Климкин также добавил, что во время заседания ОБСЕ уже сообщил своим коллегам о незаконном задержании Курбединова.

Затримання в Криму адвоката і борця за громадянські права Еміля Курбедінова - це сам по собі злочин. Це залякування усіх, хто захищає наших політв’язнів та моряків. Дякую всім, хто не зламався і тримається! Про затримання Еміля повідомив усім своїм колегам під час засідання #ОБСЄ — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 6 декабря 2018 г.

Ранее сообщалось, что оккупационные власти Крыма захватили известного адвоката Эмиля Курбединова.

Формальным поводом для этого стал его пост в соцсети Facebook от 2013 года.