Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Петр Олещук
Задача пропагандиста №1
Иван Примаченко
Как изменить украинский университет бесплатно
Иван Яковина
Мир все более безумен
Джон Ллойд
Макрон в ловушке. И все мы вместе с ним

Запугивание тех, кто не сломался: Климкин о задержании оккупантами крымского адвоката Курбединова

Сегодня, 15:14
12
Цей матеріал також доступний українською

По словам Климкина, РФ пытается запугать правозащитников

Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал преступлением захват российскими силовиками адвоката Эмиля Курбединова, отстаивающего права крымских татар и других политических узников РФ.

Об этом он заявил у себя в Twitter.

"Задержание в Крыму адвоката и борца за гражданские права Эмиля Курбединова - это само по себе преступление. Это запугивание всех, кто защищает наших политзаключенных и моряков. Спасибо всем, кто не сломался и держится!", - написал глава МИД.

Климкин также добавил, что во время заседания ОБСЕ уже сообщил своим коллегам о незаконном задержании Курбединова.

Ранее сообщалось, что оккупационные власти Крыма захватили известного адвоката Эмиля Курбединова.

Формальным поводом для этого стал его пост в соцсети Facebook от 2013 года.

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/Политика

Вчера, 14:41

article_img
"По приказу президента". Гриценко назвал главных организаторов нападения в Одессе

Последние новости

Бокс

Сегодня, 15:17

Промоутер Фьюри рассказал, когда состоится бой Усик - Джошуа
События

Сегодня, 15:15

Украинская церковь готова повременить со статусом патриархата - УПЦ КП
Политика

Сегодня, 15:14

Запугивание тех, кто не сломался: Климкин о задержании оккупантами крымского адвоката Курбединова

ТОП-3 мнений

Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Мир все более безумен
2710
Фредерик Кемп - фото
Фредерик Кемп
Не бойтесь Путина. Мюнхенский урок для Запада
1998
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Прогрессирующая импотенция
1577
Тарас Березовец - фото
Тарас Березовец
Как Трамп высек Путина
13647
Олег Рыбачук - фото
Олег Рыбачук
Запаниковали. Как в Европе реагируют на военное положение Украины
9436
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Операция "Трампнаш" завершилась. Что дальше?
9118
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28923
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25076
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20159