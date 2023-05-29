В Госпогранслужбе опровергли информацию о запрете выезда из Украины 17-летним юношам 29 мая, 15:04 17-летним юношам не запрещен выезд за границу (Фото:ГПСУ)

В Госпогранслужбе заявили, что на 17-летних юношей не распространяемся ограничение о запрете выезда мужчин за границу.

В пресс-службе ведомства внесли разъяснение из-за появления в соцсетях соответствующей информации.

Там отметили, что после введения в Украине военного положения ограничен выезд гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет (кроме определенных исключений).

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«На 17-летних юношей эти ограничения не распространяются! ГПСУ при оформлении граждан руководствуется требованиями постановления Кабмина № 57», — резюмировали там.

В Украине с 24 февраля действует военное положение и всеобщая мобилизация. Государственные органы запретили мужчинам от 18 до 60 лет выезд за границу из-за военного положения. В начале марта в соцсетях начали распространять фейковую информацию о запрете на выезд мужчинам от 15 до 18 лет.

Украинские пограничники это опровергли, назвав документ фейком, который составлен «со значительными русизмами и ошибками».

Путаница с запрет на выезд 17-летнимх юнош, вероятно, могла возникнуть еще и из-за того, что в Украине в 2023 году начали действовать новые правила воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Статья 21 предусматривает, что призывники должны встать на военный учет в 16 лет в течение года, в котором исполняется 17 лет. Это положение уточняет предыдущие правила, поскольку фактически воинский учет начинается с 17 лет, однако таким образом выделено время для сбора документов и представления их в территориальные центры комплектования и социальной поддержки по месту жительства.

