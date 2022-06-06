«Аналогично запрету нацистов». Как на законодательном уровне Украина должна запретить пророссийские силы — интервью с главой КИУ 6 июня, 23:49 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Фасад здания Верховной Рады (Фото:НВ)

Для запрета пророссийских политических сил в Украине нужен закон аналогичный немецкому касательно запрета нацистской партии, рассказал Радио НВ Алексей Кошель, глава Комитета избирателей Украины.

— Сейчас будут в ближайшие дни суды о запрете на деятельность нескольких пророссийских партий. Вот как вы оцениваете этот процесс? И не вызовет ли он какого-нибудь осуждения у наших европейских партнеров?

Видео дня

— Я думаю, что ни в коем случае не вызовет, потому что мы приняли такие умеренные законодательные шаги по запрету ОПЗЖ и других пророссийских партий. Я считаю, что это должно было быть решение на уровне законодательного органа, отдельный закон по образцу Германии, запретившей нацистскую партию в 1945 году. Или это должен быть формат трибуналов, в частности это может быть народный, общественный трибунал с осуждением. Это было бы очень важно. Поэтому сейчас есть умеренный вариант, есть законодательная база, которая лишь частично расширяет возможности Министерства юстиции более оперативно подавать в суд и более оперативно рассматривать судебные решения. Ничего особенного там нет.

Но я убежден, что решения должны быть не точечными, а должен быть полноценный широкий формат законодательных решений. К примеру, есть все основания для того, чтобы запретить ОПЗЖ и партию Шария. Потому что есть большое количество коллаборантов, в том числе по моим таким скромным подсчетам только по данным СМИ более 100 депутатов местных советов, активистов, местных председателей от ОПЗЖ перешли на сторону оккупантов, начали сотрудничать с оккупантами. Это очень большое количество. Но у нас есть так называемые мертвые пророссийские силы, к которым никаких претензий у суда не может быть, потому что они просто бездействуют, их просто не существует. Они существуют только на бумаге. Я приведу маленький пример. В свое время в Украине была зарегистрирована, как нам не стыдно, «Партия политики Путина». Правда, ее ждал разгром на выборах. Я думаю, что у Кремля были большие мечты, что политику их вождя будут поддерживать украинцы, но на парламентских выборах они получили 0,13% голосов. То есть это даже не в пределах погрешности, это гораздо меньше. Таков символический показатель.

— То есть, даже если бы все зарегистрированные члены этой партии действительно пришли на выборы и проголосовали, то у них бы был больший процент?

— Я думаю, гораздо больше. Я убежден, что через эту партию отмывались огромные средства, российским кураторам показывали, что это большой политический проект, которого ждал полный провал. Но теперь эта партия просто сменила название, и она называется партией по имени Русь единая. Я считаю, что такую партию надо убрать с политического поля, чтобы даже упоминания о ней не было. Или, скажем, есть Партия регионов, которая официально сегодня зарегистрирована. Она, конечно, существует только на бумаге, но опять же важно провести полную зачистку от всех пророссийских партий без исключения. Потому что, скажем, в решении СНБО об этих двух политических силах, о которых я упоминал, речь не идет. Но также важно запретить пророссийские общественные организации. К примеру, у пророссийских партий свои молодежные структуры, общественные организации, женские структуры и т.д. То есть речь идет о десятках организаций. Их также следует запретить решением СНБО и позже на уровне законодательного органа власти или через механизм министерства юстиции.

— Депутаты, которые избирались от ОПЗЖ, сейчас абсолютно действующие народные депутаты Украины. И собственно, что делать с этим? Должны ли они какую-то ответственность понести?

— На сегодняшний день в парламенте зарегистрированы два законопроекта. Первый предусматривает запрет допуска депутатов от партий, запретивших СНБО, в парламент. То есть, чтобы они не могли принимать участие в сессионных заседаниях, в работе комитетов, в работе официальных делегаций и так далее. Второй законопроект, по моему мнению, сейчас сверхважен. Это законопроект, предусматривающий запрет баллотироваться учредителям, лидерам, руководителям ячеек пророссийских политических партий. То есть, это будет означать определенные гарантии в будущем для того, чтобы максимально зачистить пророссийское политическое поле.

— Считаете ли вы, что украинское общество, которое то и дело выбирало таких людей, выбирало тех, кто становился коллаборантами, Сальдо был мэром Херсона достаточно долго, и сейчас он коллаборант, но в Херсоне за него голосовали, к сожалению, что делать с настроениями избирателей? Что делать с просветительством избирателей, которые то и дело выбирали нам то, что дальше становилось на сторону оккупанта?

— Вы знаете, что касается партии Сальдо, я думаю, что здесь меньше нужно обвинять избирателей, потому что реально они голосовали за партию бывшего городского головы, помня определенные достижения. Может быть, таким образом. И что характерно, сама фракция партии Сальдо в областном совете ни один из представителей этой фракции не перешел на сторону оккупанта. Они даже приняли заявление, осудили действия самого Владимира Сальдо, их лидера и так далее. Но риск того, что пророссийские партии будут возобновлять свою работу под нейтральными лозунгами, такой риск остается достаточно большим.

То есть это не обязательно партия, которая будет открыто пропагандировать идею «русского мира», или открыто поддерживать Путина, это могут быть новые политические силы, под совершенно нейтральными тезисами. Скажем, в каком-нибудь просоветском формате, в формате защиты традиционного русского православия и так далее. И потому какую бы мы ни создали законодательную базу, риск того, что они начнут возрождаться, достаточно велик. И потому главный удар, который может нанести по пророссийским политикам и политическим силам, это позиция украинского избирателя. Пример Партии политики Путина — 0,13% тому является подтверждением.

— В последние дни активно обсуждается вопрос о принятии нового устава УПЦ МП. Они так настойчиво хотят продемонстрировать свою независимость вроде бы от России, но все равно пишут, что это грамота русского патриарха. Фактор русской церкви в Украине, почему он до сих пор у нас есть? И почему этот процесс настолько заторможен?

— Я думаю, что позиция УПЦ МП связана исключительно с тем, что они просто боятся, что парламент может принять решение и поставить достаточно жесткие рамки, которыми фактически сделает невозможным их деятельность в Украине. Для этого они сделали такие изменения в устав. Но обсуждать достаточно рано, потому что есть две позиции. Первые чуть ли не увлекаются, говорят, что это полная автокефалия, но все же нужно дождаться самого текста устава и посмотреть, какие изменения они приняли. Но большая проблема в том, что российское православие сохраняется в Украине, это позиция украинских избирателей.

Даже в условиях жесткой фазы войны на Пасху у церквей Московского патриархата даже в западных регионах Украины стояло большое количество прихожан. Они понимали, что наши солдаты гибнут на фронте, и вместе с тем они приходили в филиал РПЦ. Поэтому еще раз нужно напомнить украинским гражданам, что есть логичный и достаточно простой формат перехода приходов в Православную церковь Украины. Открываем интернет, там множество бланков, протоколов, инструкций и так далее. Просто это должна быть активная позиция общины, которая должна понимать, что церковь, я имею в виду церковный храм и собор — это не собственность отца или не собственность отдельного епископа или патриарха Кирилла. Это собственность общины. И украинская община самостоятельно будет решать, к какой конфессии она должна принадлежать.

– Это может объясняться только инерцией? Это только потому, что, простите, бабушки богомольные, они привыкли к этому храму ходить и этого батюшку слушать? Чем это можно объяснить?

— Непониманием, инертностью, многие просто не хотят вникать в детали, в подробности. Поэтому сейчас, к большому сожалению, очень часто наши прихожане просто ориентируются на хорошего батюшку. Он хороший человек, он хорошо себя ведет, с ними хорошо найти общий язык и т.д. И они не понимают, насколько это сильное и страшное идеологическое оружие. Потому что давайте не забывать, что православная церковь московского патриархата лидер по количеству приходов. Понятно, что многие приходы искусственны, надуты, потому что социология показывает огромное преимущество авторитета Православной церкви Украины. Но, несмотря ни на что, есть огромное количество приходов. И я думаю, что каждая политическая партия в Украине просто мечтает, чтобы иметь столь мощную сеть. И давайте включать свою длинную память, не забывать, что во время Оранжевой революции в церквях находились листовки черного пиара, созданные российскими политтехнологами по расколу Украины на три сорта. Давайте не забывать…

Давайте не забывать, что именно военизированная охрана церквей, так называемые казаки, они способствовали тому, что был аннексирован наш Крым, сейчас они пропагандируют идеи «русского мира» и что хуже всего, они публично не осудили войну, не осудили Путина, не осудили Кирилла. То есть у этой церковной организации нет морального права для того, чтобы выражать интересы украинцев.

— У нас есть законодательство, предусматривающее, что, например, УПЦ МП должна указывать это в своем названии. Они сейчас пишут просто УПЦ или Украинская православная церковь. Они смогут долго прятаться? И второй вопрос, почему государство с этим ничего не делает?

— Можно частично понять действия власти, потому что, с одной стороны, они считают, что в условиях жесткой фазы войны не нужно вносить расколов, не нужно доводить к протестным акциям и так далее. Но знаете, с другой стороны, я уже видел немало примеров, когда наших воинов, погибших на войне, отпевают священники Московского патриархата. Это кощунство, это, мягко говоря, не по-христиански. И потому сейчас, по моему убеждению, власть должна принять ряд решений по передаче отдельных церковных помещений в Православную церковь Украины. К примеру, Киево-Печерская Лавра – это собственность государства, и решение принимает Кабинет Министров Украины. То же касается Почаевской Лавры, то же касается и многих имущественных и земельных вопросов, связанных с церковными организациями на местах.

— А вы верите, что Пашу Мерседеса, этого настоятеля Киево-Печерской Лавры, который можно сдвинуть с той территории?

— По поводу Паши Мерседеса, настоятеля Киево-Печерской Лавры, которого так прозвали за любовь к дорогим автомобилям и роскошный образ жизни… Давайте не забывать отдельные истории, связанные с этим персонажем, я по-другому его не могу назвать. Около 15-20 лет назад он проводил масштабные строительные работы на территории заповедника Киево-Печерской Лавры, и для того чтобы проезжал строительный транспорт, он лично дал указание для того, чтобы разобрать Надвратную церковь. Другими словами, он просто нарушил действующее законодательство, что привело к разрушению памятника истории. Поэтому он уже фигурант уголовной статьи. И то, что он себя так ведет, и выражает антиукраинские тезисы, и опять же продолжает во время богослужений вспоминать Кирилла Гундяева, я думаю, что его персоналия — просто недоработка украинских спецслужб и украинских правоохранительных органов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.