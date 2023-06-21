Зеленский объяснил, почему не подписал закон о запрете импорта книг из России 21 июня, 15:11 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский не подписал закон о запрете ввоза и распространения книг из России и Беларуси, потому что его нормы могут не соответствовать Конституции и стандартам ЕС.

Об этом говорится в его ответе на петицию, опубликованном во вторник, 20 июня.

По словам Зеленского, по подписанию закона есть ряд предостережений. В частности, Министерство юстиции предложило его ветировать, потому что заложенные в законе нормы по ввозу и распространению издательской продукции, которую выпустили на русском языке, «будут иметь признаки несоответствия» ч. 3 ст. 10 и ч. 2 ст. 24 Конституции Украины.



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Также за вето выступает МИД Украины. Там говорят, что в данной редакции закон не соответствует нормам и стандартам ЕС в сфере прав человека, в частности относительно свободы мысли, защиты прав национальных меньшинств, запрета дискриминации по языковому признаку, «а потому может осложнить процесс переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз».

Сейчас закон направили стороне ЕС, чтобы оценить его влияние на выполнение обязательств в части защиты прав нацменьшинств в контексте рекомендации заключения Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС.

Петицию с требованием безотлагательно подписать закон 2309-ІХ зарегистрировали 16 мая — через две недели она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. Также в соцсетях запустили флешмоб #ЧасПідписатиКнижковийЗакон, к которому присоединились Оксана Забужко, Тамара Гориха-Зерня, Владимир Вятрович и другие писатели, издатели, общественные деятели.



19 июня 2022 года Верховная Рада приняла законопроект № 7459, который предусматривает, в частности, запрет ввоза и распространения в Украине издательской продукции из РФ, Беларуси, временно оккупированных территорий Украины.

