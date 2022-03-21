Минюст подаст иск в суд о запрете в Украине пророссийских партий 22 марта 21 марта, 17:07 Цей матеріал також доступний українською Минюст будет просить суд запретить деятельность пророссийских партий в Украине (Фото:ANDREW KELLY/Reuters)

Минюст сможет подать иск в суд о запрете деятельностипророссийских партий в Украине во вторник, 22 марта.

В пресс-службе ведомства пояснили, что это единственный законный способ реализовать соответствующее решение Совета нацбезопасности и обороны.

Там пояснили, что по Партии Шария уже подан такой иск, дело все еще находится в суде.

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«Такие же иски будут поданы в суд в отношении остальных десяти партий. Мы будем готовы сделать это уже завтра, 22 марта», — пояснила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.

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Среди оснований для запрета 11 политических партий — пропаганда войны, призывы к изменению конституционного строя, угрозы нарушения суверенитета Украины, коллаборационизм.

«Список партий был составлен на основе информации, представленной, в частности, правоохранительными органами. Если же у органов досудебного расследования, например, СБУ или прокуратуры, будут материалы и в отношении других партий — список объединений, подлежащих запрету, может увеличиться», — добавила она.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за полномасштабного вторжения России решением СНБО приостанавливается деятельность ряда политических партий, у которых есть связи с РФ.

На время действия военного положения приостанавливается деятельность партий ОПЗЖ, Партия Шария, Оппозиционный блок, Наши, Социалистическая партия, Союз левых сил, Прогрессивная социалистическая партия, Левая оппозиция, Держава, Партия социалистов, Блок Владимира Сальдо.



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