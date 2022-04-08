86% украинцев поддерживают полный запрет пророссийских партий в Украине — опрос 8 апреля, 12:32 Цей матеріал також доступний українською Украинцы поддерживают лишение депутатов пророссийских партий мандатов (Фото:Олег Федонюк/Рух ЧЕСНО)

86% украинцев поддерживают полный запрет деятельности пророссийских партий в Украине.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой рейтинг.

При этом, абсолютное большинство (90%) поддерживают инициативу лишения мандатов депутатов из пророссийских партий.

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Опрос проводился 6 апреля. Было опрошено 1200 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статическая погрешность не превышает 2,8%.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за полномасштабного вторжения России решением СНБО приостанавливается деятельность ряда политических партий, у которых есть связи с РФ.

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На время действия военного положения приостанавливается деятельность партий ОПЗЖ, Партия Шария, Оппозиционный блок, Наши, Социалистическая партия, Союз левых сил, Прогрессивная социалистическая партия, Левая оппозиция, Держава, Партия социалистов, Блок Владимира Сальдо.

Минюст подает иски в суд о запрете деятельности этих партий.

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