В ГПСУ рассказали, можно ли непригодным к военной службе госслужащим выезжать за границу

29 января, 15:05
Поделиться:
Чиновникам запретили выезд за границу во время войны (Фото:ГПСУ)

Чиновникам запретили выезд за границу во время войны (Фото:ГПСУ)

Непригодным к военной службе госслужащим также нельзя выезжать за границу.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Он подчеркнул, что запрет на выезд за границу госслужащих уже действует.

«Нужно понимать, что это касается четкого перечня должностных лиц, в частности, руководящего звена, народных депутатов, судей, прокуроров и т. п., а также работников, забронированных за органами госвласти на период мобилизации», — сказал спикер ГПСУ.

Видео дня

По его словам, запрет касается и лиц, непригодных к военной службе или имеющих другие основания для выезда.

«Лица, не пригодные для военной службы, не могут покидать Украину, если есть в списках, предоставленных ГПСУ органами, указанными выше, кроме исключений, определенных для госслужащих», — сказал Демченко.

https://www.youtube.com/watch?v=Hi_j6Ygb8fU&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

На прошлой неделе в Украине разгорелся скандал, когда стало известно, что заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко в период военного положения ездил в отпуск за границу вопреки прямому запрету Зеленского. На следующий день после публикации этой информации в СМИ, Симоненко уволили с должности.

На фоне этого 23 января СНБО запретил выезд за границу госслужащим, правоохранителям и народным депутатам. Кабмину было поручено разработать соответствующие правила для чиновников в течение пяти дней. И за это время в Украине произошла вторая скандальная история с поездкой госслужащего за границу во время войны…

Читайте также:

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента) Война списывает не все. Кто в окружении Зеленского остается наибольшим бременем для его имиджа — политологи

Нардеп от Слуги народа Николай Тищенко поехал в Таиланд якобы на «встречу с украинцами», которую анонсировало посольство Украины. По данным журналистов нардеп пересек границу 24 января, уже после того, как СНБО объявил о запрете на выезд чиновникам.

Поездка Тищенко в Таиланд вызвала негодование в украинских соцсетях. Нардеп отреагировал на скандал и заявил, что находится в командировке в Азии и выполняет задание, полученное нардепам от Слуги народа — «развитие дружеских взаимоотношений в направлении Азии и Африки».

В итоге Тищенко уволили с должности заместителя председателя фракции Слуга народа, а затем исключили из фракции и из партии.

Уже после этого скандала в пятницу, 27 января, Кабмин принял постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин.

Читайте также:
«Живут в другой реальности». В Сети возмутились «боксами незламности» жены Тищенко
Редактор: София Лазарова

Теги:   Отдых Чиновники Госпогранслужба Украины Нардепы Запрет на выезд Выезд за границу Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X