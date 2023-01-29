В ГПСУ рассказали, можно ли непригодным к военной службе госслужащим выезжать за границу 29 января, 15:05 Чиновникам запретили выезд за границу во время войны (Фото:ГПСУ)

Непригодным к военной службе госслужащим также нельзя выезжать за границу.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.



Он подчеркнул, что запрет на выезд за границу госслужащих уже действует.

«Нужно понимать, что это касается четкого перечня должностных лиц, в частности, руководящего звена, народных депутатов, судей, прокуроров и т. п. , а также работников, забронированных за органами госвласти на период мобилизации», — сказал спикер ГПСУ.

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По его словам, запрет касается и лиц, непригодных к военной службе или имеющих другие основания для выезда.

«Лица, не пригодные для военной службы, не могут покидать Украину, если есть в списках, предоставленных ГПСУ органами, указанными выше, кроме исключений, определенных для госслужащих», — сказал Демченко.

На прошлой неделе в Украине разгорелся скандал, когда стало известно, что заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко в период военного положения ездил в отпуск за границу вопреки прямому запрету Зеленского. На следующий день после публикации этой информации в СМИ, Симоненко уволили с должности.

На фоне этого 23 января СНБО запретил выезд за границу госслужащим, правоохранителям и народным депутатам. Кабмину было поручено разработать соответствующие правила для чиновников в течение пяти дней. И за это время в Украине произошла вторая скандальная история с поездкой госслужащего за границу во время войны…

Нардеп от Слуги народа Николай Тищенко поехал в Таиланд якобы на «встречу с украинцами», которую анонсировало посольство Украины. По данным журналистов нардеп пересек границу 24 января, уже после того, как СНБО объявил о запрете на выезд чиновникам.

Поездка Тищенко в Таиланд вызвала негодование в украинских соцсетях. Нардеп отреагировал на скандал и заявил, что находится в командировке в Азии и выполняет задание, полученное нардепам от Слуги народа — «развитие дружеских взаимоотношений в направлении Азии и Африки».

В итоге Тищенко уволили с должности заместителя председателя фракции Слуга народа, а затем исключили из фракции и из партии.

Уже после этого скандала в пятницу, 27 января, Кабмин принял постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин.