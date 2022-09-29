Запрет на удары по территории России касается только HIMARS — посол в США Маркарова 29 сентября, 21:17 Оксана Маркарова (Фото:НВ)

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что договоренность не применять американское оружие для ударов по территории страны-агрессора России касается именно РСЗО HIMARS.

В интервью Европейской правде, опубликованном в четверг, 29 сентября, послу задали вопрос, распространяется ли ограничение только на HIMARS или на все американское вооружение. Маркарова ответила, что «это касается именно HIMARS».



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Посол также напомнила, что никаких ограничений по ударам защитников Украины американским оружием по территории оккупированного Крыма нет.

Инфографика: НВ

В августе министр обороны Алексей Резников заявил, что у Украины есть договоренность с США не использовать предоставленное западное оружие для ударов по России.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не готов поставлять Украине ракеты дальностью 300 километров для РСЗО HIMARS.

Ракеты дальнего действия ATACMS позволили бы Украине выйти за пределы радиуса ударов в 70−80 км, который сейчас является максимальным для имеющихся у ВСУ систем залпового огня М-142 HIMARS и М-270 MLRS. ATACMS в модификациях М-48 и М-57 могут поражать цели на расстоянии до 300 км.

Президент Владимир Зеленский в июне заявлял, что Украина не собирается наносить удары по территории России и не обстреливает гражданские кварталы, несмотря на регулярную ложь кремлевских пропагандистов. Глава государства подчеркивал, что Украина никогда не использовала оружие, чтобы атаковать Россию — наша страна использует его для защиты от агрессора.