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Запрет на ответный огонь: Ярош заявил, что украинские военные не будут выполнять преступных приказов

Сегодня, 13:50
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Запрет на ответный огонь: Ярош заявил, что украинские военные не будут выполнять преступных приказов - фото

Дмитро Ярош/Facebook

Ярош пояснил, что военные руководствуются Конституцией и Уставом

Народный депутат и бывший руководитель Правого сектора Дмитрий Ярош призвал президента Владимира Зеленского не делать необдуманных шагов и не отдавать военным незаконных приказов, которые «все равно не будут выполняться».

Об этом он написал у себя в Facebook на фоне скандальной инициативы главы государства прописать в новых договоренностях о режиме тишины на Донбассе норму «не стрелять в ответ».

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«Они, конечно, люди гражданские, и не знают, что жизнь военнослужащих четко регламентирована Конституцией и Уставами Вооруженных Сил Украины. А там, в этих законах, есть некоторые пункты, обязывающие людей с оружием защищать свою Родину всеми доступными методами и средствами, открывать огонь и не выполнять преступных приказов», — заявил Ярош.

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Напомним, ранее вновь назначенный Владимиром Зеленским в качестве представителя Украины в ТКГ по Донбассу экс-президент Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о режиме тишины на Донбассе норму «не стрелять в ответ».

В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в ответ на это написал у себя в Facebook, что «не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке».

Это же мнение разделяет и председатель Верховной Рады Андрей Парубий, который заявил, что предложения команды Зеленского являются шагом к капитуляции перед РФ.

Теги:   Владимир Зеленский Российская агрессия Режим тишины Перемирие Донбасс Дмитрий Ярош

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