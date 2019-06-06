Запрет на ответный огонь: Ярош заявил, что украинские военные не будут выполнять преступных приказов Сегодня, 13:50 Цей матеріал також доступний українською Дмитро Ярош/Facebook Ярош пояснил, что военные руководствуются Конституцией и Уставом Дмитро Ярош/Facebook

Народный депутат и бывший руководитель Правого сектора Дмитрий Ярош призвал президента Владимира Зеленского не делать необдуманных шагов и не отдавать военным незаконных приказов, которые «все равно не будут выполняться».

Об этом он написал у себя в Facebook на фоне скандальной инициативы главы государства прописать в новых договоренностях о режиме тишины на Донбассе норму «не стрелять в ответ».

«Они, конечно, люди гражданские, и не знают, что жизнь военнослужащих четко регламентирована Конституцией и Уставами Вооруженных Сил Украины. А там, в этих законах, есть некоторые пункты, обязывающие людей с оружием защищать свою Родину всеми доступными методами и средствами, открывать огонь и не выполнять преступных приказов», — заявил Ярош.

Напомним, ранее вновь назначенный Владимиром Зеленским в качестве представителя Украины в ТКГ по Донбассу экс-президент Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о режиме тишины на Донбассе норму «не стрелять в ответ».

В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в ответ на это написал у себя в Facebook, что «не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке».

Это же мнение разделяет и председатель Верховной Рады Андрей Парубий, который заявил, что предложения команды Зеленского являются шагом к капитуляции перед РФ.