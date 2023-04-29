«Категорически неприемлемо». МИД Украины передал Польше и ЕС ноты о недопустимости ограничений на импорт украинской агропродукции 29 апреля, 10:48 Украинское зерно (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko/File Photo)

28 апреля Министерство иностранных дел Украины передало в посольство Республики Польша в Украине и представительство ЕС в Украине ноты о «категорической неприемлемости ситуации в отношении торговых ограничений на импорт аграрной продукции Украины».

Об этом рассказал в субботу, 29 апреля, спикер МИДа Олег Николенко.

По его словам, такие ограничения на украинский импорт, «какими бы причинами они ни обосновывались», не соответствуют Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам Единого рынка ЕС.

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"Существуют все правовые основания для немедленного возобновления экспорта украинских аграрных товаров в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию, а также продолжение беспрепятственного экспорта в другие государства-члены ЕС и в целом беспрепятственный транзит всей украинской продукции в другие страны как в пределах, так и вне ЕС», — подчеркнул Николенко.

По его словам, МИД Украины призвал партнеров к поиску сбалансированного решения на основе законодательства ЕС, Соглашения об ассоциации и в духе солидарности.

"Только так можно совместно успешно противодействовать российской полномасштабной агрессивной войне против Украины и уже сейчас укреплять Единый рынок ЕС, участником которого станет Украина", - считают украинские дипломаты.

Вечером 28 апреля вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что Еврокомиссия достигла соглашения с пятью европейскими странами относительно импорта украинской агропродукции. Соглашение заключено с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией.

«Я рад объявить, что мы достигли политического решения об импорте украинской агропродукции в ЕС. Мы договорились с Украиной и пятью соседними странами-членами ЕС, как урегулировать ситуацию», - заявил он.

Согласно договоренностям:



страны откажутся от односторонних ограничений на ввоз украинской агропродукции;



ЕС выделит для пострадавших фермеров из этих стран 100 млн евро;

вводятся защитные меры для четырех « самых чувствительных» продуктов: кукурузы, пшеницы, семян подсолнечника, рапса;

самых чувствительных» продуктов: кукурузы, пшеницы, семян подсолнечника, рапса; страны будут работать над обеспечением экспорта в другие страны.

Ранее еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский сообщил, что ЕК приближается к «хорошему соглашению», предусматривающему временный запрет на импорт в пять стран таких продуктов, как кукуруза, пшеница, рапс, подсолнечник и подсолнечное масло.

15 апреля Польша запретила ввоз зерна из Украины. Польские аграрии в течение нескольких месяцев протестовали против перевозки через Польшу в третьи страны украинской агропродукции. Они заявляли, что значительная часть украинского зерна не отправляется транзитом дальше, а оседает в Польше, создавая дисбаланс на польских рынках и снижая цены на продукцию польских фермеров.

Позже о временном запрете на импорт зерновых и масличных культур, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины заявили Венгрия и Словакия. 19 апреля к ним присоединилась Болгария, разрешившая только транзит.

Представитель Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер заявила, что ЕС выступает против такого запрета.