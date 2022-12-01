«Абсурдно иметь в Украине филиал ФСБ». Интервью с Николаем Княжицким — о запрете идеологического подразделения армии РФ — российской церкви 1 декабря, 00:19 Эксклюзив НВ Николай Княжицкий является соавтором законопроекта о запрете деятельности РПЦ и ее филиалов в Украине (Фото:Николай Княжицкий / Facebook)

Абсурдно во время войны России против Украины иметь на территории нашего государства филиалы российской церкви, по сути являющиеся филиалом ФСБ, армии РФ, убежден народный депутат Николай Княжицкий.

В интервью Радио НВ он рассказал, как законопроект, написанный при его соавторстве, поможет избавиться от религиозных организаций, подчиненных Москве.

— Вы являетесь соавтором законопроекта Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций. Он запрещает деятельность Русской православной церкви, ее филиалов и организаций в Украине, все верно?

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— Совершенно верно.

— А когда этот законопроект появился? На фоне обысков в монастырях Украинской православной церкви Московского патриархата или раньше?

— Это совпадение. Мы действительно подали его на регистрацию несколько дней назад, когда, кажется, был первый обыск. Но очевидно, что закон достаточно большой и основательный, мы работали над ним долго. Просто так сложилось, что мы подали его как раз в тот день, когда проводили первый обыск в Киево-Печерской Лавре или еще каких епархиях Московского патриархата.

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— Есть ли консенсус в Верховной Раде? Я сейчас говорю о разных фракциях и политических группах, которые будут голосовать за такой законопроект?

— Честно говоря, я этого не знаю, потому что он еще не выносился на голосование. Еще не было обсуждения в Комитете. Возможно, будут какие-то альтернативные проекты законов.

Но мне сложно представить тех, кто не будет за это голосовать, поскольку Верховная Рада голосовала за наложение санкций на [московского патриарха Кирилла, Владимира] Гундяева, на других иерархов русской церкви. Очевидно, что продолжать деятельность тех, на кого наложены санкции (как у нас, так и во многих европейских странах) было бы как минимум странно и абсурдно.

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— Еще должно дать свое заключение Министерство культуры. Не знаю, каково сейчас мнение министра культуры Александра Ткаченко относительно функционирования Украинской православной церкви Московского патриархата (возможно, на фоне обысков у него изменилось мнение), но еще месяц-два назад он говорил, что не считает нужным запрещать эту церковь, потому что это может привести к каким-то столкновениям на религиозной почве в Украине.