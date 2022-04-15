«Больше такой фракции нет». Стефанчук рассказал о дальнейшей судьбе нардепов ОПЗЖ в Раде
Деятельность фракции ОПЗЖ в Раде приостановлена (Фото:НВ)
В Верховной Раде больше нет фракции ОПЗЖ, парламент ожидает решения суда о запрете политической силы.
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Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
«По состоянию на сейчас, в соответствии с решением СНБО произошло приостановление деятельности партии, и Министерство юстиции подает иск в суд с тем, чтобы запретить эту партию. После того, как она будет запрещена, безусловно, будет решать вопрос о присутствии ее во всех органах выборных, включая и Верховную Раду», — сказал он в эфире национального телемарафона.
Он также отметил, что половина бывшей фракции ОПЗЖ принимает постоянное участие в заседаниях парламента.
«Что касается народных депутатов из ОПЗЖ, то у нас уже седьмое заседание Рады, и половина депутатов этой бывшей фракции были на местах и голосовали. По залу примерно половина этой фракции принимает постоянное участие в заседаниях Рады. Других нет, потому что многие из них за границей и они не вернулись», — резюмировал Стефанчук.
20 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за войны России против Украины решением СНБО приостанавливается деятельность политических партий, у которых есть связи с РФ. В их числе была и ОПЗЖ. В партии отрицали, что приостановили деятельность.
12 апреля сотрудники СБУ задержали нардепа от ОПЗЖ и кума российского диктатора Виктора Медведчука, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму. Вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину стало известно, что политик сбежал из-под домашнего ареста.
По словам главы СБУ Ивана Баканова, Медведчука пыталась вывезти из Украины ФСБ России, но украинские правоохранители сорвали ее операцию.
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