Россия еще раз пробила дно в мировой истории терроризма — Зеленский

11 августа, 23:18
Житель Энергодара на фоне мурала с изображением атома, 4 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Житель Энергодара на фоне мурала с изображением атома, 4 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 11 августа, в очередной раз напомнил, что Россия — страна-террорист и что только восстановление полного контроля Украины над Запорожской АЭС гарантирует атомную безопасность Европы.

Глава государства сказал, что Россия переключилась на очевидный ядерный шантаж, а обстрелы российскими войсками ЗАЭС — одно из самых больших преступлений страны-агрессора.

Видео дня

«Россия еще раз пробила дно в мировой истории терроризма. Никто больше не использовал атомную станцию так очевидно для угроз всему миру и для выдвижения каких-либо условий. И абсолютно все в мире должны немедленно реагировать, чтобы выгнать оккупантов с территории Запорожской атомной станции. Это глобальный интерес, а не просто украинская потребность», — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что для атомной безопасности во всей Европе российские оккупанты должны покинуть территорию ЗАЭС, а Украина — восстановить полноценный контроль над станцией.

https://www.youtube.com/embed/ImSAz54LlFM

Новость дополняется…

Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Терроризм Запорожская АЭС Владимир Зеленский ЗАЭС Война России против Украины российский терроризм государство-спонсор терроризма

Эксклюзивы НВ

Facebook передал следователям личную переписку матери и дочери, где они, среди прочего, обсуждали детали аборта (Фото:grinvalds / depositphotos)
Технологии против свободы /
Facebook слил американской полиции личную переписку девушки. Теперь ее судят за аборт
11 августа, 20:03
IT-индустрия
Президент Турции Реджеп Эрдоган не спешит занимать откровенно пронатовскую, проукраинскую либо пророссийскую позицию, отмечают эксперты (Фото:Коллаж НВ)
Геополитический покер Эрдогана /
Почему Турция, поддерживая Украину, углубляет экономические связи с Россией и, собственно, к чему это ведет
11 августа, 19:26
Геополитика
Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Важный вывод о Китае после визита Нэнси Пелоси на Тайвань

Символическая игра мускулами Китая в знак протеста против визита Пелоси демонстрирует, что, к счастью, Китай силен, но им не управляет такой маньяк-убийца, как Путин

11 августа, 10:21
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X