Россия еще раз пробила дно в мировой истории терроризма — Зеленский 11 августа, 23:18 Житель Энергодара на фоне мурала с изображением атома, 4 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 11 августа, в очередной раз напомнил, что Россия — страна-террорист и что только восстановление полного контроля Украины над Запорожской АЭС гарантирует атомную безопасность Европы.

Глава государства сказал, что Россия переключилась на очевидный ядерный шантаж, а обстрелы российскими войсками ЗАЭС — одно из самых больших преступлений страны-агрессора.

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«Россия еще раз пробила дно в мировой истории терроризма. Никто больше не использовал атомную станцию так очевидно для угроз всему миру и для выдвижения каких-либо условий. И абсолютно все в мире должны немедленно реагировать, чтобы выгнать оккупантов с территории Запорожской атомной станции. Это глобальный интерес, а не просто украинская потребность», — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что для атомной безопасности во всей Европе российские оккупанты должны покинуть территорию ЗАЭС, а Украина — восстановить полноценный контроль над станцией.

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