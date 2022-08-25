Зеленский призвал мир заставить оккупантов уйти с ЗАЭС, «пока ветер не начал разносить по Европе радиацию» 25 августа, 22:32 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 25 августа, призвал мировое сообщество сделать все, чтобы Россия как можно быстрее покинула Запорожскую АЭС. Он отметил: пока на станции остаются российские оккупанты, остается риск глобальной радиационной катастрофы.

Глава государства напомнил, что после того, как российский обстрел повредил последнюю рабочую ЛЭП, впервые в истории остановилась Запорожская АЭС, и сработала аварийная защита энергоблоков.

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"…Если бы дизель-генераторы не включились, если бы после блэкаута не сработали автоматика и наш персонал станции, мы уже сейчас были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии. Россия поставила Украину и всех европейцев в шаге от радиационной катастрофы", — подчеркнул Зеленский.



Он призвал к международному давлению, которое заставит россиян немедленно уйти с Запорожской АЭС, и заявил, что МАГАТЭ и другие международные организации должны действовать намного быстрее.

«Легче сделать это [обеспечить доступ МАГАТЭ к АЭС и вернуть станцию под контроль Украины] сейчас, чем потом, если ветер начнет разносить по Европе радиационное загрязнение», — добавил Зеленский.

25 августа Запорожская АЭС впервые в своей истории была отключена от энергосети из-за действий российских оккупантов.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Инфографика: НВ

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. 22 августа оккупанты завезли дополнительные БТР и спецгрузовики в ремонтную зону станции. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщили, что Россия готовится в ближайшее время отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины.



16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что в случае аварии придется эвакуировать около 400 тысяч человек из двух областей.



Украина призывает МАГАТЭ и ООН как можно быстрее отправить на Запорожскую АЭС международную миссию. Во время встречи с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове президент Владимир Зеленский обсудил с ним ядерную угрозу, которую провоцирует на Запорожской АЭС российская армия.



ООН готова поддержать любую миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, направленную через Киев. По данным Bloomberg, миссия может отправиться на станцию до 5 сентября.



Сотрудники ЗАЭС – герои, работающие под страхом смерти – Ольга Кошарная https://www.youtube.com/embed/j2gyfE1joDA

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