Радиационный шантаж на ЗАЭС: Зеленский объяснил «специфическую бандитскую логику» России 29 августа, 17:31 Запорожская АЭС захвачена российскими войсками с 4 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия — единственный террорист в мире, превративший атомную станцию в поле боя, а ее цель — запугивать украинцев и все мировое сообщество. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в понедельник, 29 августа, во время выступления на конференции Шельфа северных морей.

Глава государства напомнил о ситуации на Запорожской АЭС и подчеркнул, что цель радиационного шантажа, которым занимается РФ, — запугивать украинцев и европейцев, «шантажировать и принуждать».



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«Это давление ради того, чтобы российские государственные пропагандисты и чиновники могли говорить, что якобы это не Россия виновата, а кто-то другой создал очередной кризис, якобы на этого другого нужно влиять и якобы нужно договариваться с Кремлем именно ради этого», — сказал он.

Зеленский отметил, что страна-агрессор последовательно делает все, «чтобы Европа смотрела, а куда же ветер может понести эту радиацию, если, не дай бог, случится катастрофа».

"…У российского руководства такая специфическая бандитская логика — они создают проблемы, надеясь, что жертвы этих проблем придут и попытаются договориться об их решении, а бандит за это что-нибудь получит", — добавил президент.

Он призвал мировое сообщество не идти на поводу у бандитов и подчеркнул, что сейчас необходима политика еще большего объединения, энергетической независимости Европы от России и большего санкционного давления.

Ранее WSJ сообщила, что визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС начнется 31 августа и продлится четыре дня. По данным NYT, агентство уже сформировало состав миссии, которая должна посетить АЭС.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.



Инфографика: НВ

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. 22 августа оккупанты завезли дополнительные БТР и спецгрузовики в ремонтную зону станции. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщили, что Россия готовится в ближайшее время отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины.



16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что в случае аварии придется эвакуировать около 400 тысяч человек из двух областей.



Украина призывает МАГАТЭ и ООН как можно быстрее отправить на Запорожскую АЭС международную миссию. Во время встречи с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове президент Владимир Зеленский обсудил с ним ядерную угрозу, которую провоцирует на Запорожской АЭС российская армия.



ООН готова поддержать любую миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, направленную через Киев.



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