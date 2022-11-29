«Они там ночуют». Почему сообщения о возможном уходе россиян из Запорожской АЭС не более чем слухи — комментарий эксперта 29 ноября, 16:39 Эксклюзив НВ Запорожская АЭС в оккупированном россиянами Энергодаре, 24 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Ольга Кошарная, эксперт по вопросам ядерной безопасности, в эфире Радио НВ рассказала о том, что сообщения о возможном отходе оккупантов с территории Запорожской АЭС не более чем слухи, ведь они наоборот увеличивают свое присутствие.

— Президент Энергоатома Петр Котин заявил, что сейчас якобы они наблюдают признаки того, что россияне готовятся покинуть ЗАЭС. <...> Скажите, пожалуйста, у вас же есть какая-то инсайдерская информация, какие-то ваши источники на происходящем ЗАЭС или действительно россияне готовятся к выходу со станции?

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— На самом деле я не знаю, из каких соображений [исходит] президент Энергоатома, он же — временно исполняющий обязанности директора ЗАЭС — Котин делал такие сообщения, которые понеслись по мировым СМИ. Мои источники буквально вчера написали, что наоборот, в помещениях энергоблоков № 2, 4 и 6 устраиваются казармы для российских военных, то есть они там ночуют.

Помещение, которое было предназначено для работников по охране труда энергоблока № 3, тоже превращено в казарму. Идет давление на персонал, мне буквально вчера писала сотрудница из среднего руководства, как ее заставляют подписывать контракт, потому что они используют все методы, в том числе берут в заложники членов семей. А эта женщина мало того, что руководитель, у нее еще ребенок с инвалидностью, выехать невозможно, потому что списки переданы на блокпосты, кого не пускать.

Кроме всего прочего, есть такой факт, что начальника смены блока, которого я лично знаю, ему заблокировали пропуск на ЗАЭС, так как он не подписывал контракт, а через неделю его задержали и, по сообщениям, пытали, в частности у него перебиты сухожилия. Поэтому энергодарские Telegram-каналы тоже опровергают эту ситуацию. Просто сейчас произошло то, что обстрелы Никополя и Марганца идут со стороны Энергодара, они каждый день и усиливаются с каждым днем.

Сейчас идет смена оккупационной власти в самом Энергодаре, предыдущего «мэра» Волгу заменили, соответственно, меняют всех. И, как пишут мои источники, сейчас при власти именно вагнеровцы там в Энергодаре. Поэтому никаких признаков того, что они сделают «жест доброй воли» и выйдут из Энергодара, нет.

В частности об этом свидетельствует также и нота Российской Федерации в МАГАТЭ о том, что: вследствие обстрелов снабжение для собственных нужд Запорожской АЭС идет от объединенной энергосистемы, но мы решили отремонтировать высоковольтную линию, которая связывает Запорожскую АЭС с Запорожской тепловой электростанцией. Вот так они сообщили. Поэтому пока они не собираются никуда выходить.

— Интересно, почему тогда в Энергоатоме сделали такое заявление, на основании чего?

— Я могу только предполагать. Дело в том, что назначив себя исполняющим обязанности директора АЭС, он на самом деле ничего не контролирует. Поэтому он решил как-то продемонстрировать, что он что-то знает, что-то контролирует. Только из соображений пиара, мне кажется.

— Тот же Котин заявил, что у Украины есть запасы ядерного топлива на два года и якобы планирует запустить собственное производство. Что вы можете сказать, насколько соответствует действительности такое заявление?

— То, что запасы свежего ядерного топлива создавались, — это правда. Но количество, конечно, — это конфиденциально. В принципе, у нас же есть второй поставщик — компания Westinghouse и завод в Швеции для ВВЭР-1000. Проблемные у нас два блока — это первый и второй [РАЭС], там ВВЭР-440.

И это совершенно другое топливо, есть ли там запас — не знаю, но то, что в 2021 году был подписан контракт с компанией Westinghouse, потому что у них есть технология производства топлива, и вот Финляндия в частности для своей Ловиисы, подписали контракт с Westinghouse, чтобы на Ловиису поставлялось топливо производства компании Westinghouse.

Хотя Westinghouse поставляла топливо на Ловиису на 440-е [реакторы] до 2007 года, а потом — Y12. Но это начнется с 2024 года. То есть им нужно в Westinghouse восстановить эту линию. И в контракте, который Энергоатом подписал, это предусмотрено.

То, что Котин говорит о том, что мы будем фабриковать топливо у себя — это тоже из области пиара и фантастики, с моей точки зрения. Потому что у Westinghouse достаточно мощностей для того, чтобы обеспечить нас и центральноевропейские страны, такую как Чехия, у которой уже опыт на промышленную эксплуатацию для ВВЭР-1000 Westinghouse топлива проводила. Это тоже из серии пиара.

— Вот так вы прошлись по руководству Энергоатома, что они якобы пиарят себя. Такой вопрос разрешите, на каком топливе сейчас работает Запорожская АЭС? Они должны тоже работать на каком-то западном топливе?

— Там смешанное, есть и топливо Westinghouse, часть энергоблоков, полностью активная зона и есть производства компании Y12. Поэтому там и свежее топливо производства Westinghouse есть, и отработанное, и в реакторах находится. Поэтому там от двух поставщиков топливо.

— А как они сейчас получают это топливо?

— Сейчас они не получают, это из запасов. И вот что опасно еще, я хочу сказать, что неоднократно, вот в последний обстрел в том числе попали в спецкорпусы, где хранится свежее ядерное топливо. И это в общем опасно, потому что если они, не дай Бог, какой-то фосфорный снаряд туда… Само-то свежее топливо не радиоактивно, но если фосфорный снаряд попадет туда, где оно хранится, то это будут последствия тяжелые.

Потому что начнется циркониевая реакция. Это опасно. И вот эти пристрелки, которыми руководили кадыровцы, находясь на станции, в каком-то из помещений станции (это видно на видео), корректировали огонь по промышленной площадке. Поэтому этот последний обстрел, конечно, очень сильно повысил риски.