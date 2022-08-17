Украина и МАГАТЭ работают над организацией миссии на ЗАЭС — Зеленский

17 августа, 21:47
Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в обращении в среду, 17 августа, заявил, что миссия МАГАТЭ может быть направлена на временно захваченную российскими оккупантами Запорожскую АЭС легитимно и быстро.

Глава государства рассказал, что сейчас украинские дипломаты, атомщики и МАГАТЭ постоянно контактируют и работают над организацией миссии МАГАТЭ на станцию. Он подчеркнул, что только полная прозрачность и контроль ситуации на ЗАЭС и вокруг ее может гарантировать Украине, международному сообществу и МАГАТЭ постепенную нормализацию ядерной безопасности.

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Инфографика: НВ

«Российская армия должна уйти с территории АЭС и всех соседних районов, забрать свою военную технику со станции. Это должно произойти без каких-либо условий и как можно быстрее. Украина готова обеспечить надлежащий контроль со стороны МАГАТЭ и соответствующая миссия может быть направлена на Запорожскую станцию легально, очень быстро и максимально эффективно», — сказал Зеленский.

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16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

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Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС.

Украина призывает МАГАТЭ и ООН как можно быстрее отправить на Запорожскую АЭС международную миссию. 18 августа во Львове пройдет встреча генсекретаря ООН Антониу Гутерреша и президента Владимира Зеленского, на которой в том числе обсудят российские провокации на Запорожской АЭС.

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Редактор: Нина Григорская

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