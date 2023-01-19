Глава МАГАТЭ предупредил, что авария на Запорожской АЭС может произойти в любой момент

19 января, 21:34
Поделиться:
ЗАЭС под оккупацией России с марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

ЗАЭС под оккупацией России с марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ядерная авария на временно оккупированной Запорожской АЭС может произойти в любой день, и повторил, что ситуация на станции очень опасна.

Об этом сообщает The Guardian.

«Меня беспокоит, что это становится рутиной. Что люди могут поверить, что если до сих пор ничего не произошло, значит гендиректор МАГАТЭ поднимает ложную тревогу», — сказал он во время визита в Киев.

Видео дня

Гросси добавил, что его «долг — сделать все возможное, чтобы предотвратить» аварию на заводе.

Инфографика: НВ

Гросси в четверг, 19 января, прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они планировали обсудить безопасную зону вокруг украинской станции. После визита он намерен отправиться в Россию.

Ранее российские СМИ сообщили, что оккупанты готовы уйти с Запорожской АЭС, но пока не собираются покидать всю Запорожскую область. План Москвы, по их данным, состоит в том, чтобы передать ЗАЭС под контроль Украины или МАГАТЭ.

2 декабря Гросси заявил, что надеется достичь соглашения с Украиной и РФ о создании безопасности зоны вокруг Запорожской АЭС до конца года. 13 декабря президент Франции Эммануэль Макрон сообщал о договоренностях по выводу военной техники РФ с украинской АЭС.

https://www.youtube.com/embed/TnvAW9CoZvA
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   МАГАТЭ Запорожская АЭС ЗАЭС

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X