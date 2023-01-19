Глава МАГАТЭ предупредил, что авария на Запорожской АЭС может произойти в любой момент 19 января, 21:34 ЗАЭС под оккупацией России с марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ядерная авария на временно оккупированной Запорожской АЭС может произойти в любой день, и повторил, что ситуация на станции очень опасна.

Об этом сообщает The Guardian.

«Меня беспокоит, что это становится рутиной. Что люди могут поверить, что если до сих пор ничего не произошло, значит гендиректор МАГАТЭ поднимает ложную тревогу», — сказал он во время визита в Киев.

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Гросси добавил, что его «долг — сделать все возможное, чтобы предотвратить» аварию на заводе.

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Гросси в четверг, 19 января, прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они планировали обсудить безопасную зону вокруг украинской станции. После визита он намерен отправиться в Россию.

Ранее российские СМИ сообщили, что оккупанты готовы уйти с Запорожской АЭС, но пока не собираются покидать всю Запорожскую область. План Москвы, по их данным, состоит в том, чтобы передать ЗАЭС под контроль Украины или МАГАТЭ.

2 декабря Гросси заявил, что надеется достичь соглашения с Украиной и РФ о создании безопасности зоны вокруг Запорожской АЭС до конца года. 13 декабря президент Франции Эммануэль Макрон сообщал о договоренностях по выводу военной техники РФ с украинской АЭС.